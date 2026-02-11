El nombre que eligieron Úrsula Corberó y el Chino Darín para su primer hijo

Esta semana se confirmó que nació el primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín . Aunque todo en torno al nacimiento del pequeño se mantiene con total hermetismo, se conoció el nombre que la pareja de actores eligió para el primogénito.

El nieto del actor Ricardo Darín nació en una clínica de Barcelona el lunes 9 de febrero . Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado.

Polémica No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

El nombre Dante tiene origen italiano y es una forma abreviada del nombre medieval Durante. Su raíz proviene del latín “durare”, que significa “endurecer, permanecer, durar”. Por lo tanto, Dante se interpreta como “perseverante”, “firme”, “constante” o “duradero”.

El nombre ganó relevancia gracias al poeta italiano Dante Alighieri, autor de “La Divina Comedia”. Es un nombre masculino clásico, con fuerte presencia en la cultura italiana y reconocimiento internacional.

La alegría del abuelo

El actor Ricardo Darín, abuelo del pequeño Dante se expresó ante medios consultdos: “Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”.

Y sobre el posible parecido físico del recién nacido, dijo que aún resulta prematuro establecer similitudes evidentes entre Dante y sus padres: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Además, aseguró que no dio consejos de paternidad a su hijo Chino: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”.