Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué le ocurrió y cuál es su estado

El actor ingresó al Sanatorio de Colegiales en silla de ruedas y se le realizaron estudios para descartar una cirugía. Qué se sabe hasta el momento.

La salud de Peter Lanzani causó preocupación entre familiares y allegados.

Por Sitio Andino MuchoShow

Una descompensación repentina obligó a internar de urgencia a Peter Lanzani, quien fue trasladado al Sanatorio de Colegiales. El actor se encuentra estable, en observación médica, mientras los profesionales analizan estudios clínicos para definir los pasos a seguir en su tratamiento.

El protagonista de Argentina, 1985 llegó al centro de salud en silla de ruedas, lo que activó un rápido operativo médico al momento de su ingreso. Allí, el equipo profesional comenzó una serie de estudios clínicos para evaluar su estado general.

¿Qué le ocurrió a Peter Lanzani?

La información fue ampliada en el programa LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa brindó precisiones sobre el cuadro que se registró este lunes. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó al aire. Por estas horas, los médicos analizan si será necesaria o no una intervención quirúrgica.

De acuerdo al relato del periodista, el actor se había sentido bien durante la mañana, pero su estado se complicó con el correr de las horas. “A la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, detalló Ochoa, lo que explica la urgencia de la internación.

Durante las primeras horas, Lanzani presentó fiebre, un síntoma que generó preocupación entre los profesionales. Sin embargo, con el avance de la atención médica, el cuadro quedó bajo control y la evolución fue considerada favorable. Familiares del actor también se acercaron al sanatorio para acompañarlo durante la observación.

Los próximos proyectos cinematográficos de Peter Lanzani

Actualmente, Peter Lanzani se encuentra estable, fuera de peligro y a la espera de definiciones médicas. El episodio ocurre en un momento de plena actividad laboral, ya que el actor fue recientemente confirmado como coprotagonista de una nueva película argentina de Netflix, junto a Verónica Llinás, bajo la dirección de Santiago Mitre.

peter lanzani como luca prodan
Peter Lanzani como Luca Prodan en

Peter Lanzani como Luca Prodan en "Viejos Vinagres"

Asimismo, se espera que la biopic que dirige el actor sobre la vida de Luca Prodan, "Viejos Vinagres", estrene este año. Las primeras imágenes de la película elevan la expectativa y la emoción entre los fanáticos del líder de Sumo.

