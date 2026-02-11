11 de febrero de 2026
Ataque insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

La madre de la víctima relató la agresión que sufrió por parte de un therian. La versión de los testigos de un hechho que dejó anonadados a muchos.

Imagen ilustrativa. 

Una madre denunció en las últimas horas que un joven, a quien identificó como un “therian”, mordió a su hija adolescente en la calle. La agresión sucedió en la calle.

El caso generó una fuerte repercusión en la localidad cordobesa de Jesús María y no tardó en viralizarse. Por su parte, la Policía de Córdoba confirmó a la prensa local no hay radicada ninguna denuncia por el presunto ataque.

Una mujer denunció que un therian mordió a su hija en una plaza

Según el relato de la madre -en diálogo con estación Somos el Norte- el ataque ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento -ubicado en la calle Córdoba- de la mencionada localidad. Allí, contó, un grupo de “jóvenes therians” habría mantenido un encuentro.

“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera”, explicó la mujer.

“Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, explicó la mujer, quien aclaró que estas personas llevaban máscaras de lobo o perro.

“Ella se asustó, me contó hace poco porque empezaron a aparecer noticias de los therians y ahí me dice ‘mamá, son esos chicos los que se autoperciben los que me mordieron, eran ellos, los therian’”, aclaró la madre, quien dijo que su hija no reconoció a los jóvenes..

“Sintió el dolor, cuando le mordieron. Ella andaba asustada, me pedía que la lleve al colegio, y yo no sabía por qué. Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, condenó la mujer.

Testigos del hecho observaron que el agresor se encontraba en un estado que se denomina "shift", durante el cual adoptan un comportamientos psicológico y sensorial más cercano a los de esos animales que al de un humano.

