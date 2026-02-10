Video: detienen a un hombre por un grave episodio de violencia familiar en Santa Rosa Foto: Min. de Justicia de Mendoza

Por Luis Calizaya







Un hecho de violencia sacudió a Santa Rosa y tuvo como escenario el interior de una vivienda familiar. Según informaron fuentes oficiales, un hombre golpeó a su esposa y a sus hijos, y luego huyó. Sin embargo, la unidad de drones y vigilancia aérea de la Policía de Mendoza logró localizarlo y detenerlo, en un operativo que quedó registrado en video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Mercedes Rus (@mariamercedesrus) Maltrató a su familia, huyó y fue detenido en Santa Rosa: los detalles El episodio fue alertado a través de las líneas de emergencia, que dieron aviso sobre una mujer y sus hijos que estaban siendo maltratados. Al llegar al domicilio, personal policial constató que la familia había sido privada de su libertad y amenazada por el esposo de la víctima, quien además intentó ahorcar a la mujer y golpeó a los menores, para luego darse a la fuga por zonas rurales.

Ante esta situación, se activó el protocolo de rastrillaje para dar con el agresor. Efectivos policiales utilizaron drones y cámaras con zoom óptico, y tras dos horas de sobrevuelos lograron localizar al acusado, que fue detenido en un operativo conjunto con personal de la jurisdicción Santa Rosa–La Paz.

El hombre fue acusado por la justicia por violencia de género y maltrato infantil. Mientras que la mujer y los niños involucrados fueron asistidos y quedaron bajo protección judicial.