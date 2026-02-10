Casi 20 personas fueron aprehendidas en operativos coordinados de la Policía de Mendoza

Más de 1.000 personas fueron identificadas en Maipú y San Carlos durante operativos preventivos.

Por Sitio Andino Policiales







Con un importante despliegue, la Policía de Mendoza realizó operativos de alto impacto en los departamentos de Maipú y San Carlos para prevenir delitos y controlar el tránsito. En total, más de 1.000 personas fueron identificadas, se revisaron vehículos y se registraron aprehensiones e infracciones.

Operativos de alto impacto en Maipú y San Carlos: los detalles En Maipú, el despliegue policial se concentró en arterias clave, donde se controlaron 167 autos, 79 motos, 13 colectivos y 8 taxis. En paralelo, los efectivos identificaron a 856 personas. Como resultado, se produjeron dos aprehensiones por infracción a la Ley 6722/99, una persona con medidas judiciales pendientes, el secuestro de un vehículo y la confección de un acta de infracción vial.

policía de mendoza control operativo Los operativos en ambos departamentos permitieron identificar a más de 1.000 personas. Foto: Policía de Mendoza. Mientras tanto, en San Carlos, los controles se extendieron durante 24 horas, con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y personal de las comisarías 18 y 41. Allí se revisaron 80 vehículos y 20 motos, y se identificaron 493 personas. El operativo dejó 16 aprehensiones por infracción a la Ley 6722/99 y 13 actas viales, sin registrarse detenidos ni secuestros de vehículos.

El resultado de los procedimientos Desde la Policía de Mendoza destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia de prevención del delito y control vial, con patrullajes intensivos y puestos de control que permiten detectar irregularidades, verificar documentación y reforzar la presencia policial en zonas urbanas y rurales.

En total, los operativos en ambos departamentos permitieron identificar a más de 1.000 personas y concretar 19 aprehensiones, consolidando una metodología de intervención que combina prevención, control y acción judicial para fortalecer la seguridad en la provincia.