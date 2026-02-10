10 de febrero de 2026
{}
Prevención del delito

Casi 20 personas fueron aprehendidas en operativos coordinados de la Policía de Mendoza

Los controles incluyeron patrullajes en Maipú y San Carlos, identificación de personas y revisión vehicular. Hubo decenas de aprehensiones y actas viales.

Más de 1.000 personas fueron identificadas en Maipú y San Carlos durante operativos preventivos.

Por Sitio Andino Policiales

Con un importante despliegue, la Policía de Mendoza realizó operativos de alto impacto en los departamentos de Maipú y San Carlos para prevenir delitos y controlar el tránsito. En total, más de 1.000 personas fueron identificadas, se revisaron vehículos y se registraron aprehensiones e infracciones.

Operativos de alto impacto en Maipú y San Carlos: los detalles

En Maipú, el despliegue policial se concentró en arterias clave, donde se controlaron 167 autos, 79 motos, 13 colectivos y 8 taxis. En paralelo, los efectivos identificaron a 856 personas. Como resultado, se produjeron dos aprehensiones por infracción a la Ley 6722/99, una persona con medidas judiciales pendientes, el secuestro de un vehículo y la confección de un acta de infracción vial.

policía de mendoza control operativo
Los operativos en ambos departamentos permitieron identificar a más de 1.000 personas.

Mientras tanto, en San Carlos, los controles se extendieron durante 24 horas, con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y personal de las comisarías 18 y 41. Allí se revisaron 80 vehículos y 20 motos, y se identificaron 493 personas. El operativo dejó 16 aprehensiones por infracción a la Ley 6722/99 y 13 actas viales, sin registrarse detenidos ni secuestros de vehículos.

En total, los operativos en ambos departamentos permitieron identificar a más de 1.000 personas y concretar 19 aprehensiones, consolidando una metodología de intervención que combina prevención, control y acción judicial para fortalecer la seguridad en la provincia.

El colectivo pertenece a la empresa Dicetours.
Qué ocurrió

Un colectivo se prendió fuego en el Acceso Este: cómo están los pasajeros

