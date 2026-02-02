2 de febrero de 2026
{}
Durante el fin de semana se desplegó un operativo de control minero en rutas y cauces

El operativo alcanzó rutas nacionales y provinciales, además de canteras ubicadas sobre cauces, con el objetivo de reforzar la fiscalización en minería.

La Policía Ambiental Minera (PAM), organismo que depende de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, realizó durante el fin de semana operativos de fiscalización destinados a controlar canteras de tercera categoría ubicadas sobre cauces naturales y a supervisar el transporte minero que circula por rutas nacionales y provinciales.

En ese marco, se confeccionó un acta para solicitar un informe detallado sobre un incidente ocurrido en el arroyo Los Pozos, en una zona próxima a una planta de beneficio, además de constatar la actualización de los planes de contingencia. Desde la PAM explicaron que estas acciones responden a procedimientos preventivos y correctivos orientados a garantizar el cumplimiento de la normativa minera vigente, incluso frente a fenómenos climáticos excepcionales que puedan modificar las condiciones habituales de operación.

pam mineria2

Fiscalización minera en rutas y zonas de cauces

Como parte de los operativos, el personal también puso el foco en el control de la documentación exigida para el traslado de minerales. En total se inspeccionaron 15 camiones que realizaban este tipo de transporte. En la mayoría de los casos, la situación administrativa estaba en regla, aunque se detectaron dos unidades sin la documentación correspondiente, por lo que se labraron las actas y se iniciaron los procedimientos sancionatorios previstos.

Desde la autoridad minera señalaron que la Guía de Tránsito de Minerales es una herramienta central para la fiscalización, ya que permite comprobar el origen del material, validar la legalidad de la carga y seguir el recorrido del transporte. Su utilización resulta clave para garantizar trazabilidad, control y transparencia en la circulación de minerales.

pam mineria1

De manera complementaria, se llevaron adelante inspecciones en canteras y explotaciones de tercera categoría ubicadas en áreas próximas a cauces naturales. En esos relevamientos se evaluaron aspectos vinculados a la seguridad operativa, el estado de la infraestructura, el manejo de acopios y escombreras, la estabilidad de taludes y la protección de los cauces ante posibles arrastres o desbordes. También se verificó la aplicación de medidas preventivas frente a eventos hidrológicos excepcionales, conforme a la normativa minera y ambiental vigente.

