Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

La jornada del viernes estuvo marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de ramas, anegamientos y diversas complicaciones en distintos puntos del departamento. Ante este escenario, el municipio de Maipú activó de inmediato un operativo integral de emergencia.
Operativo como eje, el cuidado de las familias maipucinas
El intendente Matías Stevanato indicó que los operativos desarrollados por el municipio en todo el departamento tuvieron como eje el cuidado de las familias y la atención de las situaciones emergentes surgidas en la comunidad, y valoró la labor del personal municipal que intervino de manera coordinada en las distintas zonas de Maipú.
El operativo que activó Maipú luego del fuerte temporal
La rápida respuesta de los equipos municipales resultó clave: en pocos minutos se organizaron cuadrillas, se dispuso maquinaria pesada y se establecieron prioridades de intervención. Gracias a esta acción coordinada, se logró restablecer la circulación en las principales arterias, reducir riesgos en zonas críticas y asistir a las familias afectadas.
Finalizada la tormenta, las cuadrillas continuaron trabajando en todo el territorio departamental, incluyendo la zona este, la zona sur y el área metropolitana. Las tareas se centraron en el despeje de calles y accesos, garantizando la transitabilidad y la conexión con los barrios.
El operativo incluyó la remoción de árboles y ramas caídas que obstruían la vía pública y representaban un peligro para los vecinos, así como acciones preventivas ante posibles caídas de postes de luz. Se realizaron inspecciones en sectores sensibles y se reforzó la seguridad en espacios públicos.
Este despliegue integral permitió atender de manera simultánea las necesidades de las distintas zonas del departamento y puso en evidencia la eficacia, rapidez y coordinación de los equipos municipales para mitigar los efectos del temporal y resguardar la seguridad de la comunidad.