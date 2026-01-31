Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

La jornada del viernes estuvo marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de ramas, anegamientos y diversas complicaciones en distintos puntos del departamento. Ante este escenario, el municipio de Maipú activó de inmediato un operativo integral de emergencia .

El intendente Matías Stevanato indicó que los operativos desarrollados por el municipio en todo el departamento tuvieron como eje el cuidado de las familias y la atención de las situaciones emergentes surgidas en la comunidad, y valoró la labor del personal municipal que intervino de manera coordinada en las distintas zonas de Maipú.

La rápida respuesta de los equipos municipales resultó clave: en pocos minutos se organizaron cuadrillas, se dispuso maquinaria pesada y se establecieron prioridades de intervención . Gracias a esta acción coordinada, se logró restablecer la circulación en las principales arterias, reducir riesgos en zonas críticas y asistir a las familias afectadas.

Finalizada la tormenta, las cuadrillas continuaron trabajando en todo el territorio departamental, incluyendo la zona este, la zona sur y el área metropolitana. Las tareas se centraron en el despeje de calles y accesos, garantizando la transitabilidad y la conexión con los barrios .

El operativo incluyó la remoción de árboles y ramas caídas que obstruían la vía pública y representaban un peligro para los vecinos, así como acciones preventivas ante posibles caídas de postes de luz. Se realizaron inspecciones en sectores sensibles y se reforzó la seguridad en espacios públicos.

Este despliegue integral permitió atender de manera simultánea las necesidades de las distintas zonas del departamento y puso en evidencia la eficacia, rapidez y coordinación de los equipos municipales para mitigar los efectos del temporal y resguardar la seguridad de la comunidad.