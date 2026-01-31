31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Tras las intensas lluvias, Maipú activó un operativo integral de emergencia para garantizar la seguridad en todo el departamento. Te contamos los detalles.

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Operativo como eje, el cuidado de las familias maipucinas

El intendente Matías Stevanato indicó que los operativos desarrollados por el municipio en todo el departamento tuvieron como eje el cuidado de las familias y la atención de las situaciones emergentes surgidas en la comunidad, y valoró la labor del personal municipal que intervino de manera coordinada en las distintas zonas de Maipú.

Lee además
La muerte ocurrió anoche en Maipú.
tenía 45 años

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú
Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes
Sin título (1)
Así fue el operativo integral que desplegó Maipú tras el temporal

Así fue el operativo integral que desplegó Maipú tras el temporal

El operativo que activó Maipú luego del fuerte temporal

La rápida respuesta de los equipos municipales resultó clave: en pocos minutos se organizaron cuadrillas, se dispuso maquinaria pesada y se establecieron prioridades de intervención. Gracias a esta acción coordinada, se logró restablecer la circulación en las principales arterias, reducir riesgos en zonas críticas y asistir a las familias afectadas.

Finalizada la tormenta, las cuadrillas continuaron trabajando en todo el territorio departamental, incluyendo la zona este, la zona sur y el área metropolitana. Las tareas se centraron en el despeje de calles y accesos, garantizando la transitabilidad y la conexión con los barrios.

El operativo incluyó la remoción de árboles y ramas caídas que obstruían la vía pública y representaban un peligro para los vecinos, así como acciones preventivas ante posibles caídas de postes de luz. Se realizaron inspecciones en sectores sensibles y se reforzó la seguridad en espacios públicos.

Este despliegue integral permitió atender de manera simultánea las necesidades de las distintas zonas del departamento y puso en evidencia la eficacia, rapidez y coordinación de los equipos municipales para mitigar los efectos del temporal y resguardar la seguridad de la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

Maipú: policías hicieron de parteros en plena madrugada

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Maipú: tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras asaltar a tres jóvenes

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública

Reprogramada la Fiesta de la Vendimia de Maipú por alerta meteorológica

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez recorre la Ciudad de Mendoza.
Operativo de emergencia

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall