Condenan a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó este martes sentencias de prisión perpetua contra los integrantes del denominado Clan Sena , hallados responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski , ocurrido en 2021 en la ciudad de Resistencia . La resolución pone fin a un juicio que se extendió durante semanas y que tuvo un fuerte impacto social a nivel nacional por la violencia extrema del crimen y sus múltiples agravantes.

El caso había conmocionado a la opinión pública debido a la brutalidad del ataque y a la participación de múltiples miembros de la familia en el hecho. La fiscalía y la querella solicitaron las máximas penas por considerar que se trató de un crimen con motivos de género, agravantes de participación conjunta y un claro menoscabo de los derechos de la víctima.

El veredicto fue leído ante un tribunal integrado por tres jueces que consideraron probados los elementos aportados por la acusación y desestimaron las defensas, que habían intentado alegar atenuantes y negar la participación de algunos de los acusados. Tras la lectura del fallo , se ordenó el inmediato traslado de los condenados a unidades penitenciarias federales para cumplir las penas.

César Sena, pareja de Cecilia, recibió la máxima pena por ser el autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña , fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos a la familia y condenados por encubrimiento agravado, fueron sentenciados a cinco años y diez meses y a cinco años de prisión efectiva, respectivamente. Por su parte, Gustavo Melgarejo, casero del campo, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

El matrimonio Sena eran dirigentes piqueteros aliados al entonces gobernador peronista Jorge Capitanich, cuyas imágenes integraban hasta ese día las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al mandatario.

Un femicidio que marcó a la sociedad

Cecilia Strzyzowski tenía 32 años cuando fue asesinada, en un hecho que sacudió a la sociedad chaqueña y al país entero. La investigación determinó que Cecilia fue atacada por varios miembros del clan, quienes la asesinaron con extrema violencia ante los ojos de otros familiares, incitando al odio y la humillación. Estos hechos generaron repudió generalizado y movilizaciones en rechazo a la violencia de género.

La Fiscalía reconstruyó que los imputados actuaron con un alto grado de premeditación y saña, circunstancias que agravaron la calificación del delito. Además de la prisión perpetua, los jueces consideraron que las acciones reflejaban una concepción machista y de dominio que atentaba contra la integridad y la dignidad de la víctima.

Organizaciones de Derechos Humanos y de mujeres acompañaron el juicio desde sus primeras audiencias, presionando por una condena ejemplar que visibilice la gravedad de los femicidios en Argentina. Representantes de grupo feministas expresaron que “esta sentencia es un mensaje claro de que la justicia no tolerará ni minimizará la violencia extrema contra mujeres”.

El crimen

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 al ingresar a la vivienda del matrimonio Sena. El femicidio ocurrió después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su ingreso a la casa junto a su pareja, César Sena. La fiscalía sostiene que probablemente fue estrangulada y que luego sus restos fueron quemados en la chanchería de la familia. Los restos óseos hallados pertenecían a un único individuo adulto, pero su estado de calcinación y carbonización impidió recuperar material genético.

Según la investigación, González acudió a la vivienda para limpiar y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que luego se comprobó que pertenecía a Cecilia.

A Obregón lo llamaron para verificar si había un cuerpo en la casa. Durante la investigación confesó que ayudó a descartarlo y relató cómo lo trasladó junto a César hasta la chanchería, donde lo habrían quemado.

Por su parte, Melgarejo, el casero del campo, habría colaborado avivando el fuego para la incineración de los restos. Quedó en libertad la misma tarde del veredicto: el jurado lo condenó por encubrimiento simple, delito cuya pena máxima es de tres años, y llevaba detenido dos años y cinco meses. La querella solicitó los tres años de prisión efectiva y una orden de restricción de acercamiento hacia la familia de la víctima.