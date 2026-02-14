Cuándo se emite la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







MasterChef Celebrity Argentina transita su etapa decisiva por la pantalla de Telefe. Quedan pocos famosos en competencia rumbo a la final. En esta nota, te contamos cuándo será la próxima gala de eliminación, que dejará a otro participante fuera del reality.

Fecha confirmada de la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity Como es habitual, los viernes y sábados no hay emisiones, pero entre los fanáticos surgió la duda sobre qué pasaría con los programas del lunes y martes, ya que ambos son feriados en Argentina por los Carnavales.

Según información confirmada, la programación no tendrá cambios. De esta manera, el lunes 16 de febrero se emitirá la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity, instancia decisiva en la que uno de los famosos se despedirá definitivamente del reality.

En tanto, este domingo los participantes que presentaron los platos más flojos de la semana volverán a competir en la tradicional gala de última chance, donde deberán mostrar una clara evolución culinaria para convencer al jurado y evitar quedar en zona de eliminación.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.