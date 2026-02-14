El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico

Desde videos en redes sociales hasta apariciones en plena calle, en Argentina comenzó a ganar visibilidad el fenómeno de los therians , un movimiento integrado por adolescentes y jóvenes que se identifican con animales , en especial con perros , y que llaman la atención por una estética que lleva esa identificación al extremo, con antifaces, colas, garras e incluso ladridos .

Más allá de lo llamativo, el fenómeno suele despertar una mirada negativa en buena parte de la sociedad, que tiende a encasillarlo como un producto del mundo moderno de las pantallas y la viralización . Sin embargo, lejos de banalizarlo , la psicología propone comprenderlo en el marco de los procesos contemporáneos de construcción de identidad , especialmente durante la adolescencia , y reflexionar sobre cómo abordarlo en el ámbito familiar .

En cuanto al rechazo que genera esto, los organizadores del encuentro previsto para este sábado en el Parque San Martín y el próximo el 20 de febrero en la Plaza Independencia, decidieron suspenderlos por las agresiones y amenazas recibidas.

Para profundizar en el tema, Sitio Andino dialogó con el psicólogo Walter Motilla (Mat. 1645), quien planteó la necesidad de evitar reducirlo al extremo de una moda pasajera o un brote psicótico colectivo . “ En la mayoría de los casos no encaja en esas categorías ”, aclaró.

“El fenómeno therian puede entenderse como una forma contemporánea de construcción identitaria. El ser humano no solo ‘es’, también se narra. Necesitamos relatos para saber quiénes somos. Cuando los relatos culturales tradicionales pierden fuerza (familia, religión, nación, roles de género más estables) surgen nuevas formas simbólicas de identidad ”, explicó.

Identificarse con un animal, en este contexto, no suele ser una negación de la condición humana, sino una metáfora ampliada del propio mundo interno.

Según el especialista, aunque puede tener puntos de contacto con antiguas tribus urbanas como el punk, los góticos o los emos, hoy el fenómeno se articula principalmente en el entorno digital. “El therianismo, en cambio, no se organiza alrededor de una música o una estética, sino de una identidad interior. Es menos ‘cómo me visto’ y más ‘quién siento que soy’ ”, señaló.

Bajo la idea de una “tribu ontológica”, donde la pertenencia se basa más en la autopercepción que en lo externo, Motilla lo resume así: “Cuando la identidad deja de heredarse y empieza a elegirse, la imaginación se vuelve territorio psicológico ”.

¿Patologizar a los therians?

El movimiento no solo despertó curiosidad, sino también temor y rechazo, con interpretaciones que lo vinculan a una supuesta enfermedad mental. Para Motilla, la psicología contemporánea es clara: "no todo lo inusual es patológico". Lo determinante es si existe sufrimiento significativo, deterioro funcional o pérdida del juicio de realidad.

“Si un adolescente dice sentirse identificado con un lobo, pero estudia, mantiene vínculos, comprende que biológicamente es humano y no presenta desconexión con la realidad, no estamos frente a un trastorno”, ejemplificó.

El error sería confundir diferencia con enfermedad.

Eso no implica relativizar todo. “Si esa identidad se vuelve excluyente, genera aislamiento extremo o reemplaza la capacidad de vincularse humanamente, entonces sí conviene intervenir desde lo psicológico ”.

En síntesis: “Lo que define la patología no es la rareza, sino el sufrimiento y la disfunción ”.

La adolescencia: una etapa donde la identidad toma importancia

Metaforizada como un laboratorio identitario, la adolescencia es una etapa intensa no solo en lo biológico, sino también en la construcción del yo. Tras dejar la niñez, aparece una pregunta central del ¿quién soy ahora?. “Esa pregunta necesita respuestas, aunque sean provisorias ”, indicó Motilla.

En la actualidad, atravesada por la exposición constante, la comparación y la presión por destacar, muchos jóvenes expresan no sentirse encajados en las expectativas sociales. En ese marco, “identificarse con un animal puede funcionar como una reorganización simbólica del yo ”.

“El animal representa algo claro y no ambiguo: lealtad y amor incondicional en el caso de los perros; instinto, fuerza, libertad o pertenencia a una manada en otras especies.”, sostuvo.

Cuando el mundo humano se percibe caótico, lo instintivo parece más auténtico.

Desde una mirada clásica, comprender esta identificación implica reconocerla como un mecanismo habitual del desarrollo. “Desde niños nos identificamos con figuras significativas para construir nuestra personalidad, primero los padres, luego ídolos o referentes ”, explicó.

En relación con el fenómeno therian, no se trata de una transformación biológica, sino de una apropiación simbólica de cualidades. Por ejemplo, cuando un joven dice identificarse con un lobo por sentirse solitario pero fuerte, o por confiar más en sus instintos que en las reglas sociales. “El animal funciona como arquetipo. Desde (Carl) Jung sabemos que lo animal simboliza aspectos primarios, energías instintivas y dimensiones que la cultura a veces reprime ”.

Aunque en la mayoría de los casos se trata de vivencias simbólicas y emocionales, el especialista aclara que sería clínicamente preocupante “si la persona perdiera el juicio de realidad y creyera literalmente ser otra especie, lo cual no es lo frecuente”.

Familia y redes sociales: cómo abordar el tema de la forma correcta

Para Motilla, la expansión global del fenómeno se explica en gran parte por las redes sociales, que actúan como multiplicadoras y legitimadoras de identidades emergentes.

“Hoy la construcción del yo es pública. Las identidades se ensayan, se comparten y se refuerzan online. Esto acelera procesos que antes eran más íntimos y lentos. Podría decirse que Internet es el gran amplificador de identidades emergentes ”, afirmó.

En el ámbito familiar, el abordaje suele resultar desafiante. El psicólogo recomienda evitar tanto la ridiculización como la dramatización excesiva, ya que una reacción exagerada puede reforzar el aislamiento.

Therian - Argentina - Familia Comprensión familiar e interés genuino: la clave para abordar al fenómeno therian. Foto: creada con IA

Sugiere, en cambio, preguntar y mostrar interés genuino: “¿Qué significa para vos?”, “¿Qué encontrás en esa identificación?”, “¿Qué sentís que expresa de vos?”. Porque, como resume, “la escucha abre puertas que la confrontación cierra ”.

Al mismo tiempo, es clave sostener límites saludables y promover actividades presenciales, como el deporte, arte, estudio, vínculos diversos. “La identidad se robustece en la experiencia, no solo en la autoafirmación ”, subrayó.

A modo de cierre, Motilla propone una reflexión: “Más que preguntarnos por qué un adolescente quiere ser lobo, deberíamos preguntarnos qué tipo de humanidad le estamos ofreciendo para que quiera habitarla. Y también qué modelo de adulto mostramos, si supera o no aquello que un perro simboliza ”.