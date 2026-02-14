14 de febrero de 2026
Sitio Andino
Prevención

Más controles por Carnaval: Ambiente pone el foco en náutica e incendios

Refuerzan controles náuticos y la prevención de incendios en Mendoza durante Carnaval. Conocé todos los detalles en esta nota.

Sitio Andino Sociedad

La Subsecretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, reforzará los controles de Náutica y del Plan Provincial de Manejo del Fuego durante el fin de semana largo de Carnaval, con guardias permanentes y patrullajes en las principales zonas turísticas de Mendoza.

Desde el organismo informaron que habrá mayor presencia de inspectores, controles sobre embarcaciones y conductores, verificación de elementos obligatorios y vigilancia activa para prevenir conductas que puedan derivar en incendios forestales o accidentes. La estrategia articula el trabajo con municipios, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, priorizando la prevención y la rápida respuesta ante situaciones de riesgo.

Chaleco salvavidas y permisos obligatorios en embalses de Mendoza

Las tareas de fiscalización se intensificarán en todos los espejos de agua habilitados. Se controlará la documentación reglamentaria de las embarcaciones, la habilitación de los conductores, la identificación visible (matrícula y capacidad) y el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Se recuerda que la navegación nocturna está prohibida en la provincia y que el uso de chalecos salvavidas es obligatorio durante toda la permanencia en el agua. El nado en aguas abiertas no está permitido en embalses y solo puede realizarse dentro de perímetros boyados y con presencia de guardavidas. Ante emergencias o accidentes, se debe avisar de inmediato al 911.

El incumplimiento de estas disposiciones contempla sanciones económicas que, según la gravedad, pueden ir desde $63.000 hasta $5.000.000.

Más controles y vigilancia en el Plan Provincial de Manejo del Fuego

En paralelo, el operativo de prevención de incendios se intensificará en rutas, zonas rurales y espacios naturales de alta concurrencia. Las guardias se mantendrán activas y el sistema de monitoreo funcionará de manera permanente para detectar rápidamente cualquier foco.

Está prohibido encender fuego fuera de sitios expresamente habilitados y con infraestructura adecuada. No se permite la quema de vegetación, residuos, banquinas, acequias, fincas abandonadas ni remanentes de desmonte. Las multas por quemas ilegales o incendios pueden alcanzar hasta $70 millones y, de no abonarse, se incorporan a los registros tributarios provinciales.

Prevención y responsabilidad

Durante los fines de semana largos aumenta la afluencia de visitantes a ámbitos naturales, por lo que el cumplimiento de las normas es clave para proteger la vida, los bienes y el patrimonio ambiental. Se recomienda consultar el pronóstico, revisar los equipos de seguridad, evitar conductas imprudentes y denunciar de inmediato cualquier acción riesgosa.

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que la prevención es una tarea compartida: disfrutar del agua y la montaña exige compromiso ciudadano para garantizar una convivencia segura.

