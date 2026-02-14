Más controles por Carnaval: Ambiente pone el foco en náutica e incendios

La Subsecretaría de Ambiente , dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente , reforzará los controles de Náutica y del Plan Provincial de Manejo del Fuego durante el fin de semana largo de Carnaval, con guardias permanentes y patrullajes en las principales zonas turísticas de Mendoza .

Desde el organismo informaron que habrá mayor presencia de inspectores , controles sobre embarcaciones y conductores , verificación de elementos obligatorios y vigilancia activa para prevenir conductas que puedan derivar en incendios forestales o accidentes . La estrategia articula el trabajo con municipios, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, priorizando la prevención y la rápida respuesta ante situaciones de riesgo.

Las tareas de fiscalización se intensificarán en todos los espejos de agua habilitados . Se controlará la documentación reglamentaria de las embarcaciones, la habilitación de los conductores , la identificación visible (matrícula y capacidad) y el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Se recuerda que la navegación nocturna está prohibida en la provincia y que el uso de chalecos salvavidas es obligatorio durante toda la permanencia en el agua. El nado en aguas abiertas no está permitido en embalses y solo puede realizarse dentro de perímetros boyados y con presencia de guardavidas . Ante emergencias o accidentes, se debe avisar de inmediato al 911 .

El incumplimiento de estas disposiciones contempla sanciones económicas que, según la gravedad, pueden ir desde $63.000 hasta $5.000.000.

Más controles y vigilancia en el Plan Provincial de Manejo del Fuego

En paralelo, el operativo de prevención de incendios se intensificará en rutas, zonas rurales y espacios naturales de alta concurrencia. Las guardias se mantendrán activas y el sistema de monitoreo funcionará de manera permanente para detectar rápidamente cualquier foco.

Está prohibido encender fuego fuera de sitios expresamente habilitados y con infraestructura adecuada. No se permite la quema de vegetación, residuos, banquinas, acequias, fincas abandonadas ni remanentes de desmonte. Las multas por quemas ilegales o incendios pueden alcanzar hasta $70 millones y, de no abonarse, se incorporan a los registros tributarios provinciales.

Prevención y responsabilidad

Durante los fines de semana largos aumenta la afluencia de visitantes a ámbitos naturales, por lo que el cumplimiento de las normas es clave para proteger la vida, los bienes y el patrimonio ambiental. Se recomienda consultar el pronóstico, revisar los equipos de seguridad, evitar conductas imprudentes y denunciar de inmediato cualquier acción riesgosa.

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que la prevención es una tarea compartida: disfrutar del agua y la montaña exige compromiso ciudadano para garantizar una convivencia segura.