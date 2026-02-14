(SÁB) 14 de febrero: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha destinada a visibilizar afecciones desde el nacimiento. En esta nota te explicamos qué son, cómo impactan en la salud y cuál es el objetivo de esta efeméride.

Cardiopatías Congénitas (2) Hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas Este 14 de febrero, es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que se originan durante el desarrollo embrionario y pueden detectarse antes del nacimiento o en los primeros días de vida. Estas afecciones se producen en las etapas iniciales del embarazo y varían en complejidad y gravedad.

Actualmente, no cuentan con una cura definitiva, por lo que quienes nacen con una cardiopatía congénita necesitan controles médicos y atención especializada a lo largo de toda su vida. Si bien los avances de la medicina permitieron aumentar notablemente la sobrevida, muchos pacientes aún deben atravesar tratamientos continuos, internaciones prolongadas, cansancio persistente y dificultades en su rutina escolar.

La conmemoración de esta fecha busca visibilizar la problemática, generar conciencia social y promover el acompañamiento integral, con el fin de garantizar que cada niño y niña con una condición cardíaca congénita pueda acceder a la salud, la educación y a una vida con igualdad de oportunidades.

