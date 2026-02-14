14 de febrero de 2026
14 de febrero: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha destinada a visibilizar afecciones desde el nacimiento. En esta nota te explicamos qué son, cómo impactan en la salud y cuál es el objetivo de esta efeméride.

Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que se originan durante el desarrollo embrionario y pueden detectarse antes del nacimiento o en los primeros días de vida. Estas afecciones se producen en las etapas iniciales del embarazo y varían en complejidad y gravedad.

Actualmente, no cuentan con una cura definitiva, por lo que quienes nacen con una cardiopatía congénita necesitan controles médicos y atención especializada a lo largo de toda su vida. Si bien los avances de la medicina permitieron aumentar notablemente la sobrevida, muchos pacientes aún deben atravesar tratamientos continuos, internaciones prolongadas, cansancio persistente y dificultades en su rutina escolar.

La conmemoración de esta fecha busca visibilizar la problemática, generar conciencia social y promover el acompañamiento integral, con el fin de garantizar que cada niño y niña con una condición cardíaca congénita pueda acceder a la salud, la educación y a una vida con igualdad de oportunidades.

