14 de febrero de 2026
Sitio Andino
Cultura y tradición

Tres candidatas y una corona: Santa Rosa elige a su reina 2026 este sábado

La Vendimia departamental de Santa Rosa se realizará este viernes en La Dormida y elegirá a su reina entre tres candidatas.

Santa Rosa celebra su Fiesta de la Vendimia Vigías del Origen este sábado 14.

Santa Rosa celebra su Fiesta de la Vendimia "Vigías del Origen" este sábado 14.

Foto: Prensa Municipalidad de Santa Rosa
 Por Celeste Funes

Este sábado 14, Santa Rosa celebrará su Fiesta de la Vendimia 2026 en el Parque Cultural Ventura Segura, con un espectáculo que recorrerá la historia y la identidad local. Bajo el nombre “Vigías del origen”, la fiesta incluirá la elección de la reina y se integrará al calendario del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.

Cultura, vino y memoria: así será la Vendimia departamental de Santa Rosa

El evento tendrá lugar en el Parque Cultural, Recreativo y Deportivo Ventura Segura, en La Dormida. La fiesta se enmarca en la previa de la 44ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de febrero en el mismo predio.

El espectáculo vendimial lleva por nombre “Vigías del origen” y propone un recorrido por la historia e identidad de Santa Rosa a través de sus símbolos ancestrales. La puesta evoca las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el rol de la Casa Ventura Segura como emblema cultural, espacio que resguarda memorias, luchas y esperanzas desde hace más de un siglo.

El relato también destaca la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que moldearon la identidad local, además del trabajo del viñatero, la fe popular y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla. Pasado y futuro se entrelazan en una celebración que honra la tierra, el esfuerzo y la tradición, reafirmando la vendimia como símbolo de memoria colectiva y pertenencia.

Soledad Pastorutti es la artista estelar del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.

Soledad Pastorutti es la artista estelar del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.

La música de Manyines de Cuyo amenizará la noche y luego, el domingo 15, Soledad Pastorutti, Cristian Soloa y La Trova Menduka, tomarán el escenario en el marco del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. El lunes 16, Los Chimeno, Angelo Aranda, Nico Mattioli y Ale Ceberio (Bilogía).

Las candidatas a Reina de la Vendimia de Santa Rosa:

En el marco de la fiesta, se realizará la elección de la reina departamental, con tres candidatas al cetro: Paula Salomón (Elíseo Ortiz), Malena Demateis (California del Este) y Melanie Ramírez (Juventud Unida).

