Tres candidatas y una corona: Santa Rosa elige a su reina 2026 este sábado

Santa Rosa celebra su Fiesta de la Vendimia "Vigías del Origen" este sábado 14. Foto: Prensa Municipalidad de Santa Rosa

Este sábado 14, Santa Rosa celebrará su Fiesta de la Vendimia 2026 en el Parque Cultural Ventura Segura, con un espectáculo que recorrerá la historia y la identidad local. Bajo el nombre “Vigías del origen”, la fiesta incluirá la elección de la reina y se integrará al calendario del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.

El espectáculo vendimial lleva por nombre "Vigías del origen" y propone un recorrido por la historia e identidad de Santa Rosa a través de sus símbolos ancestrales. La puesta evoca las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el rol de la Casa Ventura Segura como emblema cultural, espacio que resguarda memorias, luchas y esperanzas desde hace más de un siglo.

El relato también destaca la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que moldearon la identidad local, además del trabajo del viñatero, la fe popular y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla. Pasado y futuro se entrelazan en una celebración que honra la tierra, el esfuerzo y la tradición, reafirmando la vendimia como símbolo de memoria colectiva y pertenencia.

Repeticion domingo vendimia - Soledad Pastorutti - 335469 Soledad Pastorutti es la artista estelar del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. Foto: Axel Lloret La música de Manyines de Cuyo amenizará la noche y luego, el domingo 15, Soledad Pastorutti, Cristian Soloa y La Trova Menduka, tomarán el escenario en el marco del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. El lunes 16, Los Chimeno, Angelo Aranda, Nico Mattioli y Ale Ceberio (Bilogía). Las candidatas a Reina de la Vendimia de Santa Rosa: En el marco de la fiesta, se realizará la elección de la reina departamental, con tres candidatas al cetro: Paula Salomón (Elíseo Ortiz), Malena Demateis (California del Este) y Melanie Ramírez (Juventud Unida). reina vendimia santa rosa 1 reina vendimia santa rosa 2 reina vendimia santa rosa 2