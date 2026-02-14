Tres candidatas y una corona: Santa Rosa elige a su reina 2026 este sábado

Este sábado 14, Santa Rosa celebrará su Fiesta de laVendimia 2026 en el Parque Cultural Ventura Segura, con un espectáculo que recorrerá la historia y la identidad local. Bajo el nombre “Vigías del origen”, la fiesta incluirá la elección de la reina y se integrará al calendario del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.
Cultura, vino y memoria: así será la Vendimia departamental de Santa Rosa
El evento tendrá lugar en el Parque Cultural, Recreativo y Deportivo Ventura Segura, en La Dormida. La fiesta se enmarca en la previa de la 44ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de febrero en el mismo predio.
El espectáculo vendimial lleva por nombre “Vigías del origen” y propone un recorrido por la historia e identidad de Santa Rosa a través de sus símbolos ancestrales. La puesta evoca las raíces de la comunidad, el legado de los antepasados y el rol de la Casa Ventura Segura como emblema cultural, espacio que resguarda memorias, luchas y esperanzas desde hace más de un siglo.
El relato también destaca la llegada del tren, las migraciones y el encuentro de culturas que moldearon la identidad local, además del trabajo del viñatero, la fe popular y la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla. Pasado y futuro se entrelazan en una celebración que honra la tierra, el esfuerzo y la tradición, reafirmando la vendimia como símbolo de memoria colectiva y pertenencia.
La música de Manyines de Cuyo amenizará la noche y luego, el domingo 15, Soledad Pastorutti, Cristian Soloa y La Trova Menduka, tomarán el escenario en el marco del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. El lunes 16, Los Chimeno, Angelo Aranda, Nico Mattioli y Ale Ceberio (Bilogía).
Las candidatas a Reina de la Vendimia de Santa Rosa:
En el marco de la fiesta, se realizará la elección de la reina departamental, con tres candidatas al cetro: Paula Salomón (Elíseo Ortiz), Malena Demateis (California del Este) y Melanie Ramírez (Juventud Unida).