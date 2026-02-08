Elecciones 2026: con listas oficializadas, avanza la impresión de las boletas única de papel de los seis departamentos. Foto: NA

Oficializadas las listas de los candidatos de las elecciones 2026 , la Junta Electoral Provincial ya dio a conocer las boletas únicas con los aspirantes a los Concejos Deliberantes de seis departamentos de la provincia de Mendoza que competirán en los comicios del 22 de febrero de 2026.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel , que contendrá una sola categoría (concejales) , con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior.

Impresión de las boletas

La Junta Electoral Provincial tendrá listas las boletas impresas la semana próxima. Los departamentos que decidieron desdoblar sus elecciones municipales tendrán que afrontar los gastos logísticos de los operativos para los comicios, como manda la ley.

El monto total es de $2.736.000.000, incluyendo logística e impresión de boletas. La distribución de esos costos se realiza según la cantidad de votantes de cada municipio

A su vez, a las autoridades de mesa se les pagará $100.000 por trabajar en las elecciones. Serán $50.000 por realizar la capacitación dictada por la Justicia Electoral y otros $50.000 por asistir a la escuela el día de los comicios. A los delegados se les va a abonar $200.000.

Calendario electoral

7 de febrero de 2026 : publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón definitivo, inicio publicidad audiovisual, límite para impresión de Boletas Únicas.

: publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón definitivo, inicio publicidad audiovisual, límite para impresión de Boletas Únicas. 20 de febrero de 2026: a las 8 finaliza la campaña y comienza la veda electoral.

Las listas de candidatos a concejales municipales

Para las elecciones 2026, los distintos frentes ya presentaron sus listas. Ante la Junta Electoral se inscribieron trece frentes, que en la práctica son siete alianzas: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Protectora Fuerza Política, Frente Verde, Frente Libertario Demócrata, Fuerza Justicialista Mendoza, Ahora Santarrosinos y Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad. Conocé acá todos los candidatos que competirán en febrero.

Las boletas para las elecciones del 22 de febrero: boleta única papel en cada departamento

Maipú

Luján de Cuyo

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

San Rafael