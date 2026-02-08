A seis años de la caída de los puentes: ¿Qué pasó con las obras en la Ruta Nacional 40?

El 8 de febrero de 2020 colapsó el puente que estaba ubicado en la Ruta Nacional 40 , sobre el kilómetro 3.244 sobre el Arroyo Los Chañares . Un año después ocurrió lo mismo con el puente que estaba sobre el Arroyo Los Pozos . Las soluciones se gestionaron, las obras comenzaron, pero nunca finalizaron.

Tras seis y cinco años de la pérdida de los puentes en el tramo que une Mendoza con Tunuyán , un cambio de gobierno en el medio y nuevas decisiones políticas, las obras no se concluyeron. La Dirección Nacional de Vialidad comenzó los trabajos, pero es incierto cuándo terminarán.

El primer puente, sobre el arroyo Los Chañares a la altura de Anchoris, se desprendió debido a la erosión de la base de los pilares después de tormentas. Las obras comenzaron, pero no se concluyeron.

La decisión del Ejecutivo de abandonar la obra pública no colabora con la situación y genera demoras, debido a que la ruta es de jurisdicción nacional. Al consultar a las autoridades correspondientes, este medio no obtuvo respuestas sobre el avance de obra y la fecha posible de finalización.

puente arroyo los chañares, acceso sur, ruta 40 Construcción sobre el Arroyo Los Chañares. Foto: Yemel Fil

El 27 de febrero de 2021 fue el día en el que el segundo puente cayó, en el límite entre los departamentos de Luján de Cuyo y Tupungato. En este caso, Hidráulica de la Provincia y Vialidad Nacional sí habían hecho tareas de preservación en el cauce del Arroyo Los Pozos, que incluyeron la corrección de los márgenes y la protección de la estructura del puente.

Sin los puentes, el tránsito se ve demorado y se generan complicaciones en la ruta que une a la Argentina de norte a sur. En un principio se había anunciado que las obras culminarían a finales de 2023, pero en 2026 la construcción continúa.