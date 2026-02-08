8 de febrero de 2026
Sitio Andino
La DGE da luz verde al período de recuperación de saberes: cuándo regresan los estudiantes

La Dirección General de Escuelas inicia la intensificación de saberes desde esta semana. ¿Qué día deben presentarse los alumnos con espacios pendientes?

Atención: comienza la instancia de recuperación de saberes para el ciclo lectivo 2026.

Foto: Yemel Fil
Con el foco puesto en reforzar aprendizajes, la Dirección General de Escuelas (DGE) dará inicio al proceso de intensificación de saberes en primaria y secundaria. Desde el 10 de febrero, los estudiantes deberán presentarse en las escuelas para recuperar contenidos pendientes y avanzar hacia el inicio del ciclo lectivo 2026.

Los estudiantes con espacios pendientes de aprobación deberán presentarse ese día en sus instituciones. Tras una pausa el miércoles 11 de febrero por Jornadas Institucionales, las actividades continuarán el jueves 12, con acompañamiento docente y propuestas de apoyo pedagógico.

Fechas clave para estudiantes con espacios pendientes en Mendoza

En nivel secundario, la directora Cecilia Páez explicó que los alumnos deberán asistir en el horario habitual que tenían en 2025, donde se reencontrarán con sus docentes para revisar los contenidos no aprobados. La propuesta incluye instancias de apoyo pedagógico, con el objetivo de que los estudiantes puedan acreditar los espacios pendientes durante febrero.

Las evaluaciones podrán ser pruebas, exposiciones, trabajos prácticos o investigaciones, según el criterio del profesor.

Primaria escuela estudiante alumno clases
Comienza el Ciclo Lectivo 2026 en Mendoza y la DGE comparte las fechas importantes para la comunidad educativa.

Un punto clave es la permanencia en el año cursado: quienes adeuden más de dos espacios de aprobación continuarán en el mismo año durante el proceso, por lo que desde la DGE remarcaron la importancia del acompañamiento familiar en esta etapa.

El inicio de clases será el 25 de febrero para primer año de secundaria, con una semana de adaptación, mientras que el resto de los cursos comenzará el 2 de marzo.

En nivel primario, la directora Raquel Ghilardi indicó que los estudiantes tendrán su primer contacto con el docente del grado durante la próxima semana, con actividades pensadas para poner a los chicos a tono y comenzar el cierre del ciclo anterior. “Es fundamental que la familia acompañe el primer día, sobre todo en lo emocional”, destacó, al remarcar la importancia del vínculo escuela-familia.

El período de recuperación de saberes se extenderá durante todo febrero, consolidándose como una instancia clave para garantizar aprendizajes, reforzar contenidos y asegurar un comienzo de clases con trayectorias educativas más sólidas.

