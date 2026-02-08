8 de febrero de 2026
Hoy estarán en Godoy Cruz

Mujeres moteras cruzan fronteras y empoderan desde Mendoza al mundo

El WRWR tiene a nuestra provincia como punto clave del movimiento global en el país. Las moteras ingresaron por Malargüe y esta noche llegan al Gran Mendoza.

Moteras argentinas y chilenas por rutas de la provincia de Mendoza.

El Women Riders World Relay (WRWR) sigue consolidándose como un movimiento global que trasciende fronteras y estereotipos, y la provincia de Mendoza ocupa un lugar destacado dentro de esta iniciativa que reúne a mujeres motociclistas de todo el mundo. Fabiana Ochoa Catalfano, una de las referentes del WRWR en la provincia, explicó a SITIO ANDINO que se trata de un proyecto que comenzó el año pasado y que “con el tiempo fue sumando a grandes mujeres" empoderada s, que eligieron la motocicleta no solo como medio de movilidad, sino como una verdadera pasión.

Ochoa Catalfano remarcó , junto a otras moteras, que el crecimiento del WRWR está estrechamente ligado a la necesidad de visibilizar a las mujeres en un ámbito históricamente masculinizado. En ese sentido, destacó que cada rodada implica desafiar estereotipos de género y construir espacios de respeto, acompañamiento y libertad.

Datos que va dejando el WRWR en su paso por la provincia de Mendoza

En sintonía, Gabriela Cogliati, otra de las mendocinas que integran este movimiento internacional, subrayó el fuerte impacto humano y emocional de las travesías realizadas. Tras completar extensos recorridos que incluyeron provincias mediterráneas y la Patagonia argentina, Cogliati relató que las “rodadas” que unieron Ushuaia con Malargüe potenciaron valores como la unión, la empatía y el empoderamiento femenino, más allá del desafío físico y logístico que implican miles de kilómetros sobre dos ruedas.

Un dato significativo aportado por Cogliati es que Argentina se encuentra actualmente en el primer lugar en Latinoamérica y en el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a convocatoria dentro del Women Riders World Relay. Este posicionamiento refleja el crecimiento sostenido del movimiento y el compromiso de cientos de mujeres que se suman año tras año.

Moteras del Women Riders World Relay en Paso Pehuenche. Participaron en la logística durante sus rodadas por Malargüe, agrupaciones locales de mujeres, encabezadas por Marcela Terson y Adriana Cuartara.

Por su parte, Gabriela Salinas, quien en estas horas recorre rutas de la provincia y del país, destacó que “Mendoza es pionera en este movimiento”, no solo por la participación activa de sus motociclistas, sino también por la homologación y el uso de distintivos, que van desde indumentaria específica hasta aplicaciones digitales y herramientas web que fortalecen la red.

Salinas agregó que Argentina podría seguir formando parte de los Récords Guinness, ya que durante todo 2026 habrá mujeres rodando de manera ininterrumpida por rutas del país. Finalmente, Liliana González, otra de las protagonistas, enfatizó que “todas podemos rodar, subir a la moto y disfrutar de la vida”, recordando que detrás de cada viaje hay historias de superación personal.

Este domingo, entre las 20 y las 22.30, el WRWR llegará al Parque Benegas, en Godoy Cruz, con nuevos relevos en la provincia y el objetivo intacto de seguir haciendo historia sobre dos ruedas.

