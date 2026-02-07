Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina

Con la luna llena como testigo y miles de almas citadinas presentes, la Ciudad de Mendoza celebró este viernes una nueva Vendimia departamental en el Parque Cívico. Bajo el lema “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” , la fiesta transmitió orgullo por la gesta sanmartiniana y reflejó la identidad de la ciudad anfitriona, que este año conmemora 90 años de su fiesta máxima .

En este marco festivo, y mediante voto popular por sistema de boleta única , fue electa reina departamental de la Vendimia 2026 la representante de Andino Tenis Club , María Celeste Sammartino , quien obtuvo 27 votos . Por su parte, Sofía Agustina Sosa Pucciarelli , de CECITyS, fue coronada virreina departamental con 21 votos .

“Qué honor y qué compromiso representar a nuestra querida Ciudad de Mendoza. Quiero agradecer a nuestro intendente Ulpiano Suarez , a todo el municipio, a los artistas, y a quienes trabajan en la vid todo el año. Prometo representar a esta ciudad con cariño, respeto y amor. También agradezco a mi familia, a mi club y a mis compañeras candidatas. ¡Feliz Vendimia!”, expresó la nueva soberana, quien estrenó los atributos vendimiales que la llevarán a buscar el segundo reinado nacional para su departamento el próximo sábado 7 de marzo , en el Teatro Griego Frank Romero Day .

Recordando aquella gran Vendimia, Agostina Saua , única reina nacional coronada por la Ciudad de Mendoza en 2024, escuchó emocionada las palabras de la nueva soberana desde la primera fila del espectáculo.

Con el intendente Ulpiano Suarez como anfitrión, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 contó con la presencia de reinas ya elegidas de otros departamentos, la reina nacional 2025 Alejandrina Funes, su virreina Sofía Perfumo, y autoridades municipales, provinciales y nacionales.

El jefe comunal dio la bienvenida a vecinos, vecinas y turistas presentes, quienes ocuparon más de 8.000 sillas y también los espacios de picnic habilitados este año, además de un patio gastronómico.

“Es una profunda alegría, como vecino y como mendocino, disfrutar de una Vendimia especial para todos nosotros, siendo además la capital anfitriona de la fiesta nacional. Estoy muy contento de ver el Parque Cívico colmado, con un acto central protagonizado por más de 300 artistas en una propuesta muy linda. Se percibe el amor y compromiso puestos en esta preparación, para compartir nuestra fiesta con miles de vecinos, mendocinos y turistas”, señaló Ulpiano Suarez, mientras la celebración estuvo conducida por Sergio “Coco” Gras, Gisela Campos, Julieta Farmache y Marianela “Mary Mary” Bomprezzi.

La nueva reina y virreina capitalinas fueron coronadas por las soberanas 2025, Juliana Zalazar y Agustina Capó, quienes entregaron sus atributos con lágrimas en los ojos y se fundieron en un abrazo como muestra de gratitud por el trabajo compartido y el cariño recibido durante su mandato.

Ciudad vivió una Vendimia inolvidable entre tradición y progreso

“Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” deslumbró con su despliegue escénico y tecnológico, culminando con un cierre sorpresa que emocionó tanto al público presente como a quienes siguieron la fiesta por streaming y televisión.

En un instante mágico, el dispositivo escenográfico se transformó en una réplica del Cerro de la Gloria, símbolo de la gesta sanmartiniana que inspiró esta edición de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026. El espectáculo transmitió patriotismo y evocó la historia de la ciudad, invitando a las nuevas generaciones a conectarse con su legado. Esta intención también se reflejó en el diseño gráfico del afiche institucional, donde la caligrafía original de José de San Martín se reinterpretó en tipografía para las distintas piezas de comunicación de la fiesta.

Vendimia de Ciudad 2026 La escenografía mutó y dio forma a una imponente recreación del Cerro de la Gloria

El relato giró en torno a Gerónimo, un joven que, llevando Historia a marzo en el colegio, recibe el consejo de su madre =fanática del General José de San Martín) de estudiar durante la Vendimia. Desde el parral de su hogar, Gerónimo descubre las hazañas sanmartinianas y el legado de los héroes y heroínas que conquistaron la libertad, asentando sus sueños en Mendoza.

Poco a poco, el adolescente se enamora del entramado social construido a fuerza de tradición y modernidad. Aunque finalmente aprueba la materia, la lección más profunda la encuentra dentro de su propia alma inquieta, decidida a seguir escribiendo la historia, honrar el legado y conectarse con la identidad viva de su ciudad.

Con más de 300 artistas seleccionados por casting, acompañados por la Orquesta Municipal y cantantes en vivo, el espectáculo fue escrito y dirigido por María Laura Fuertes, responsable también de la puesta en escena y la selección musical. Entre los momentos más destacados, Griselda López Zalba interpretó Virgen de la Carrodilla y Diego Flores ofreció una versión tango de 11 y 6, clásico de Fito Páez.

Vendimia de Ciudad 2026 (2) Gracias al respaldo del sector privado, la Vendimia de la Ciudad pudo concretarse con éxito

La actriz Silvia del Castillo brilló como protagonista, mientras el vestuario mezclaba telas tradicionales con cuadros folclóricos entrelazados con danzas urbanas y contemporáneas. Las melodías originales completaron una experiencia artística que encantó al público.

Lejos de las estructuras monumentales de otras ediciones, el escenario de esta Vendimia se presentó como un soporte escalonado de cinco niveles, casi piramidal y sin espalda. El concepto abstracto de Alejandro Castilla cobró sentido en el cuadro final, cuando toda la estructura se transformó en el Cerro de la Gloria.

Recrear este ícono mendocino requirió un enorme trabajo de logística y coordinación técnica. Se articuló la escenografía corpórea (como la figura del caballo de San Martín tallada en telgopor) con recursos audiovisuales de última generación. Pantallas en relieve y proyecciones 3D recrearon frisos, texturas de piedra y volúmenes, complementadas con moviles de iluminación y un complejo sistema mecánico de motores y ascensores que permitió que las figuras, ocultas durante gran parte del espectáculo, emergieran ante el público. Todo ello, junto con efectos especiales como pirotecnia fría, completó la experiencia escénica multidisciplinaria.

Además, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 incorporó un sistema de sincronización de sonido, video, iluminación y láser, generando una experiencia inmersiva. Este programa permitió que todos los elementos visuales y auditivos se desarrollaran en perfecta armonía, conviviendo sin interferencias con las voces e instrumentos en vivo, ofreciendo al público una celebración integral e inolvidable.

La Vendimia de la Ciudad se realizó con el respaldo del sector privado

“Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” fue una producción de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la colaboración de diversas áreas municipales para garantizar que la fiesta se desarrollara a la perfección.

La realización del evento también fue posible gracias al apoyo del sector privado, con la participación de empresas e instituciones como Banco Galicia, Joyas Castellani, Bröd Bake Haus, Accurato, Auténtico Cocina Contemporánea, Academia Amelie, Snach Distribuidora, Andes Origen, Pepsi, Eco de los Andes, Hualta Hotel, Distrosol, La Vene, Andesmar, Universidad Siglo 21, Sancor Seguros, Lomoro, Automotores San Martín, Silver Make Up y la Asociación Florecer Mendoza.