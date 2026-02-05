Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Una nueva controversia se instaló en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia luego de que reinas nacionales y ex soberanas difundieran un comunicado público que encendió el debate sobre el tratamiento mediático hacia la reina departamental de San Carlos, Virginia Gómez y el rol de los medios de comunicación dentro de la celebración.

En el texto, las representantes calificaron como “innecesaria y vergonzosa” la cobertura realizada, al considerar que vulneró la integridad personal de la joven y desconoció el respeto que merece en su rol de representante cultural y social.

Atención automovilistas Cortes de calles en Ciudad de Mendoza por la Fiesta de la Vendimia: las zonas afectadas

De cara a un nuevo año vendimial, en el que se conmemorarán los 90 años de la Vendimia, l as firmantes advirtieron que resulta “poco apropiado” que en pleno 2026 se deba aclarar que las reinas vendimiales no son figuras destinadas al entretenimiento o al escarnio público, sino jóvenes que asumen un rol de representación de la vendimia, el turismo y la cultura mendocina, con compromiso y responsabilidad.

En ese marco, exigieron un trato digno y profesional por parte de los medios de comunicación, y llamaron a la reflexión sobre el rol de los mismos en la construcción de discursos respetuosos y responsables. A demás, solicitaron una revisión crítica y un mayor compromiso ético en futuras coberturas, priorizando el respeto por la dignidad de las representantes vendimiales.

El comunicado también reclamó que las entrevistas se centren en temas de incumbencia y que no se utilice a las reinas como un recurso trivial, “un juego barato o burla”, con el solo objetivo de generar un recorte o nota de color.

Finalmente, las Reinas Nacionales y mandato cumplido expresaron su acompañamiento y respaldo a las Reinas Departamentales afectadas y reafirmaron su compromiso con una Vendimia que celebre, incluya y respete, al tiempo que señalaron que ese compromiso debe ser compartido por toda la sociedad mendocina.

El comunicado completo

Sin título

Qué pasó con la reina departamental de San Carlos

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un segmento de un programa radial de un medio de comunicación de Mendoza en el que un grupo de comunicadores realizó comentarios considerados ofensivos sobre la participación de Virginia Gómez, reina de San Carlos, en una entrevista.