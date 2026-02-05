5 de febrero de 2026
Sitio Andino
Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

La Reina y la Virreina Nacional de la Vendimia 2025, junto a ex soberanas, difundieron un comunicado tras el tratamiento mediático a una reina departamental. El pronunciamiento abrió un debate sobre el rol de los medios en el año del 90° aniversario de la fiesta.

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino.&nbsp;

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 

Foto: Cristian Lozano

En el texto, las representantes calificaron como “innecesaria y vergonzosa” la cobertura realizada, al considerar que vulneró la integridad personal de la joven y desconoció el respeto que merece en su rol de representante cultural y social.

De cara a un nuevo año vendimial, en el que se conmemorarán los 90 años de la Vendimia, las firmantes advirtieron que resulta “poco apropiado” que en pleno 2026 se deba aclarar que las reinas vendimiales no son figuras destinadas al entretenimiento o al escarnio público, sino jóvenes que asumen un rol de representación de la vendimia, el turismo y la cultura mendocina, con compromiso y responsabilidad.

En ese marco, exigieron un trato digno y profesional por parte de los medios de comunicación, y llamaron a la reflexión sobre el rol de los mismos en la construcción de discursos respetuosos y responsables. Además, solicitaron una revisión crítica y un mayor compromiso ético en futuras coberturas, priorizando el respeto por la dignidad de las representantes vendimiales.

El comunicado también reclamó que las entrevistas se centren en temas de incumbencia y que no se utilice a las reinas como un recurso trivial, “un juego barato o burla”, con el solo objetivo de generar un recorte o nota de color.

Finalmente, las Reinas Nacionales y mandato cumplido expresaron su acompañamiento y respaldo a las Reinas Departamentales afectadas y reafirmaron su compromiso con una Vendimia que celebre, incluya y respete, al tiempo que señalaron que ese compromiso debe ser compartido por toda la sociedad mendocina.

El comunicado completo

Qué pasó con la reina departamental de San Carlos

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un segmento de un programa radial de un medio de comunicación de Mendoza en el que un grupo de comunicadores realizó comentarios considerados ofensivos sobre la participación de Virginia Gómez, reina de San Carlos, en una entrevista.

