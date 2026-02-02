Godoy Cruz propone un febrero vibrante con actividades para todos los gustos

En Godoy Cruz , febrero arranca a puro ritmo y nostalgia . Así vecinos y turistas contarán con un abanico de propuestas para todos los gustos.

En primer lugar, el domingo 1, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de “Que vuelvan los lentos” , una propuesta pensada para reencontrarse con la música que marcó generaciones.

Para cuidar el bolsillo La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

Boletín Oficial El Gobierno de Mendoza habilitó fondos del Resarcimiento para obras en dos municipios

Desde las 21, DJs en vivo musicalizarán la noche con clásicos de los años 80, 90 y 2000, en una invitación a recordar, bailar y compartir al aire libre.

También, el domingo 1, a las 20, el Parque San Vicente será escenario de la Expo de Autos 2K26. En esta ocasión, la muestra reunirá autos clásicos, vehículos de alta gama y modelos con neumáticos modificados. La propuesta contará además con food trucks y DJ en vivo. Por lo que generará un ambiente festivo para fanáticos del automovilismo y público en general.

Tango, cultura y emprendedores: sigue la Milonga la Plaza en Godoy Cruz

Asimismo, la tradición del tango tendrá su espacio con Milonga en la Plaza, que se realizará los días 1 y 8 de febrero, a partir de las 20.30.

La propuesta incluirá muestras artísticas, clases abiertas, mercado de emprendedores, DJs en vivo y la presencia de bailarines. De manera tal que, se genera un punto de encuentro donde la danza y la cultura popular se fusionan.

Cantando bajo las estrellas en la Biblioteca

El miércoles 4, a las 21, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54) ofrecerá la jornada pendiente por la lluvia del viernes 30.

En esta oportunidad se proyectará “Casi famosos”, una historia que rinde homenaje al rock y al periodismo musical. La actividad es gratuita, con cupos limitados.

Feria de arte en el Cristoforo Colombo de Godoy Cruz

Del viernes 6 al domingo 8 de febrero, el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246) será sede de una feria de arte abierta y participativa. La misma se desarrollará de 19 a 00, con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, el espacio reunirá a artistas visuales, talleres gratuitos y música en vivo. De manera tal que, se promueve el intercambio creativo y el acceso a la cultura.

El viernes 6 , la programación incluirá ilustración en vivo, talleres artísticos y el cierre musical del Colectivo de Pianistas de Cuyo.

, la programación incluirá El sábado 7, se realizará el taller “Tarjeta infinita” , destinado a preadolescentes y adolescentes, junto a música en vivo.

se realizará el taller , destinado a preadolescentes y adolescentes, junto a El domingo 8, la propuesta continuará con el taller infantil “Garabatos” y el cierre musical a cargo de The Capybaras.

Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz: Origen y Futuro en el Día de los Enamorados

Godoy Cruz cerrará su calendario vendimial con una celebración especial el sábado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados.

Con entrada gratuita, el espectáculo “Origen y Futuro” se desarrollará desde las 21 en el Parque San Vicente. Por lo que será una puesta de primer nivel con la coronación de la nueva reina departamental y una gran peña musical.

Antes del espectáculo central, se llevará a cabo la tradicional Bendición de los Frutos, que reunirá a vecinos, turistas y representantes de distintos credos. Luego, el golpe de reja estará a cargo del intendente Diego Costarelli.

Con más de 180 artistas en escena, la obra propone un recorrido por los valores que forjaron al departamento, combinando danzas folclóricas, tango y lenguajes urbanos, además de una innovadora incorporación de Inteligencia Artificial dentro de la trama.

Al finalizar la obra, la celebración continuará con la Peña Folclórica, animada por Profecía Folk y La Huella.

La Fiesta de la Vendimia se extiende: Festival A Morfar – Edición Carnaval

La alegría vendimial se prolongará durante tres noches, del 14 al 16 de febrero, con el Festival A Morfar. Edición Carnaval, en el mismo predio.

Durante esas jornadas habrá música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y feria de emprendedores. Además, contará con una grilla especial encabezada por Estelares y Los Playeros, junto a destacados artistas locales como Cote Lai, Setas, Qaraduras, La Klave y Mendukos.

Café y vino: un maridaje que conquista la Vendimia

Por otro lado, Godoy Cruz vuelve a apostar por propuestas originales con una nueva edición de “Vino al Café”, un ciclo que combina café de especialidad y vinos.

Desde el 13 de febrero hasta el 6 de marzo, habrá visitas guiadas, degustaciones y maridajes innovadores. La propuesta llega de la mano de los tostadores Calvi, Cumbal, Bruno Brown y Aconcagua Specialty Coffee, junto a vinos de Finca Magnolia.

Copas y bodegones: cocina barrial con espíritu vendimial

Durante febrero, también se desarrollará la edición Vendimia de “Copas y Bodegones”, los jueves 12, 19 y 26, desde las 21.

La iniciativa invita a recorrer bodegones emblemáticos del departamento, con menús promocionales, degustaciones de vino e intervenciones artísticas. De manera tal que fortalece el comercio local y pone en valor la identidad gastronómica de Godoy Cruz.

Literatura, fantasía y homenaje a Liliana Bodoc

Finalmente, del 6 al 8 de febrero, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano será sede del Festival Bodoc de Literatura Fantástica. En esta oportunidad se trata de un encuentro gratuito que rinde homenaje a Liliana Bodoc.

Con más de 20 actividades, el festival reunirá cine, talleres, charlas, juegos de rol, presentaciones de libros y ferias temáticas, consolidándose como un espacio para la imaginación y la cultura.

Viva el Amor con un helado: una propuesta para celebrar el 14 de febrero

Se trata de una propuesta especial para celebrar el amor y la amistad de una manera distinta. Bajo la consigna “Viva el Amor con un helado”, los mendocinos y turistas podrán recorrer heladerías locales y disfrutar de beneficios exclusivos.

La iniciativa se desarrollará durante la noche del viernes 13 de febrero, de 20 a 00, como antesala del Día de los Enamorados. Así, durante esa franja horaria, los comercios adheridos ofrecerán un 2×1 en la compra de ¼ kilo de helado.

Arte inmersivo en el Espacio Arizu

Finalmente, durante febrero continuará en el Espacio Arizu la muestra “Van Gogh: una experiencia inmersiva”. En esta ocasión, la propuesta invita a recorrer de manera sensorial la obra de Vincent Van Gogh y otros maestros del impresionismo.

Así, la exhibición puede visitarse todos los días, de 16 a 00, en el Espacio Arizu (Belgrano 1322). Aquí, los visitantes disfrutarán de una fusión especial entre arte clásico y tecnología en una de las experiencias culturales más destacadas del verano mendocino.

En síntesis, con estas propuestas Godoy Cruz propone un febrero diverso y vibrante, donde la música, la Vendimia, la gastronomía y la literatura se combinan para ofrecer experiencias únicas. De tal modo, que se reafirma el departamento como un referente cultural y turístico de Mendoza.