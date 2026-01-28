28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Sabores que se encuentran

"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz

El ciclo en Godoy Cruz propone recorridos por tostaderos locales y maridajes que fusionan café de especialidad con vinos espumantes y varietales

Café y vino en Godoy Cruz.

Café y vino en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, Godoy Cruz vuelve a apostar por propuestas originales que fortalecen su identidad productiva. En este sentido, llega una nueva edición del ciclo “Vino al Café”, una experiencia inédita que combina el universo del café de especialidad con degustaciones y maridajes junto a vinos espumantes y varietales de Finca Magnolia.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad junto a los tostadores Calvi, Cumbal, Bruno Brown y Aconcagua Specialty Coffee, se desarrollará desde el 13 de febrero hasta el 6 de marzo, con visitas guiadas semanales y cupos limitados.

Lee además
tunuyan da inicio a las noches vendimiales con el descorche: la previa
Destino Valle de Uco

Tunuyán da inicio a las noches vendimiales con El Descorche: La Previa
Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos.
Sin repunte

Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: "Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos"

Godoy Cruz, polo del café de especialidad en Mendoza

Cabe destacar que, Godoy Cruz concentra a algunos de los principales tostadores de café de especialidad de la provincia. Por eso, durante este ciclo, se abrirán las puertas de los tostaderos para que mendocinos y turistas conozcan de cerca el proceso productivo, el tueste y las características que hacen único a cada grano.

De este modo, y a través de recorridos guiados, los visitantes podrán interiorizarse sobre la historia del café, sus atributos sensoriales y los distintos métodos de preparación. Además, podrán participar de degustaciones especialmente diseñadas para la ocasión.

Café, vino y maridajes que sorprenden

La propuesta suma un atractivo diferencial: el maridaje entre café de especialidad y vinos. En el caso de los mayores de 18 años, la experiencia incluirá combinaciones con vinos blanco (blend de blancas), Chenin dulce, rosado Bonarda, Malbec y Cabernet, todos de Finca Magnolia.

Asimismo, las degustaciones se complementarán con alimentos dulces y salados, potenciando los sabores y generando una experiencia sensorial completa que dialoga entre dos mundos tradicionalmente separados.

Una propuesta que se suma a la agenda de la Fiesta de la Vendimia departamental

Así, “Vino al Café” se integra a la amplia oferta cultural, gastronómica y turística que Godoy Cruz propone durante la Vendimia. De manera tal que, se fortalece el sector productivo local, promoviendo experiencias innovadoras para quienes eligen disfrutar del verano en el departamento.

Fechas, costos y reservas en Godoy Cruz

  • Las visitas se realizarán todos los viernes, entre el 13 de febrero y el 6 de marzo.
  • El valor de la experiencia completa es de $9.000 para adultos, mientras que menores de edad ingresan de manera gratuita.
  • Dado que los cupos son limitados, es necesario reservar previamente a través del WhatsApp de cada tostador.

Cronograma de visitas a tostadores en Godoy Cruz

  • 13 de febrero

Aconcagua Specialty Coffee Roasters

Las Heras 561

+54 9 261 5000761

  • 20 de febrero

Bruno Brown Fábrica

Juan Manuel Fangio 461, lateral Acceso Sur

+54 9 261 5167079

  • 27 de febrero

Cumbal

Figueroa Alcorta 850

+54 9 261 7060146

  • 6 de marzo

Calvi

Las Heras 389

+54 9 261 5609727

Temas
Seguí leyendo

Bodegas de San Rafael buscan llevar calma ante la posible baja en la compra de uvas

Experiencia de vino urbana: llega el "Tour de Copas"

Las claves para mejorar la situación de la vitivinicultura: menos presión fiscal y mejores tasas de créditos

Crisis de la vitivinicultura: cambios culturales, factores económicos y posibles alternativas

Mendoza estrena un evento de ciclismo que combina deporte, paisaje y vino

Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

LO QUE SE LEE AHORA
gastronomia mendocina: un recorrido por los bodegones que definen la identidad
Sabores de la Ciudad

Gastronomía mendocina: un recorrido por los bodegones que definen la identidad

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"