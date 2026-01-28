"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz

En el marco de la Fiesta de la Vendimia , Godoy Cruz vuelve a apostar por propuestas originales que fortalecen su identidad productiva. En este sentido, llega una nueva edición del ciclo “ Vino al Café ”, una experiencia inédita que combina el universo del café de especialidad con degustaciones y maridajes junto a vinos espumantes y varietales de Finca Magnolia.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad junto a los tostadores Calvi, Cumbal, Bruno Brown y Aconcagua Specialty Coffee, se desarrollará desde el 13 de febrero hasta el 6 de marzo, con visitas guiadas semanales y cupos limitados.

Cabe destacar que, Godoy Cruz concentra a algunos de los principales tostadores de café de especialidad de la provincia. Por eso, durante este ciclo, se abrirán las puertas de los tostaderos para que mendocinos y turistas conozcan de cerca el proceso productivo, el tueste y las características que hacen único a cada grano.

De este modo, y a través de recorridos guiados, los visitantes podrán interiorizarse sobre la historia del café , sus atributos sensoriales y los distintos métodos de preparación. Además, podrán participar de degustaciones especialmente diseñadas para la ocasión.

Café, vino y maridajes que sorprenden

La propuesta suma un atractivo diferencial: el maridaje entre café de especialidad y vinos. En el caso de los mayores de 18 años, la experiencia incluirá combinaciones con vinos blanco (blend de blancas), Chenin dulce, rosado Bonarda, Malbec y Cabernet, todos de Finca Magnolia.

Asimismo, las degustaciones se complementarán con alimentos dulces y salados, potenciando los sabores y generando una experiencia sensorial completa que dialoga entre dos mundos tradicionalmente separados.

Una propuesta que se suma a la agenda de la Fiesta de la Vendimia departamental

Así, “Vino al Café” se integra a la amplia oferta cultural, gastronómica y turística que Godoy Cruz propone durante la Vendimia. De manera tal que, se fortalece el sector productivo local, promoviendo experiencias innovadoras para quienes eligen disfrutar del verano en el departamento.

Fechas, costos y reservas en Godoy Cruz

Las visitas se realizarán todos los viernes, entre el 13 de febrero y el 6 de marzo.

El valor de la experiencia completa es de $9.000 para adultos , mientras que menores de edad ingresan de manera gratuita.

Dado que los cupos son limitados, es necesario reservar previamente a través del WhatsApp de cada tostador.

Cronograma de visitas a tostadores en Godoy Cruz

13 de febrero

Aconcagua Specialty Coffee Roasters

Las Heras 561

+54 9 261 5000761

20 de febrero

Bruno Brown Fábrica

Juan Manuel Fangio 461, lateral Acceso Sur

+54 9 261 5167079

27 de febrero

Cumbal

Figueroa Alcorta 850

+54 9 261 7060146

6 de marzo

Calvi

Las Heras 389

+54 9 261 5609727