18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Desarrollo local

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

La entidad lleva 15 años investigando y creó una colección de 70 variedades para aportar conocimientos científicos a la producción. De qué se trata.

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

El INTA creó una colección de 70 variedades de uvas criollas, tras 15 años de investigación. El desarrollo se realizó mediante el rescate de viñedos dispersos en distintas zonas y conforman un grupo único en el país, según publicó la institución.

Lee además
Javier Milei en Davos (2024), uno de los foros donde criticó la Agenda 2030 y la sustentabilidad.
Suiza

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei
Varios productos mendocinos se beneficiarán con el tratado de libre comercio.
Repercusión local

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

De este conjunto, seleccionaron 20 de mayor potencial para realizar una caracterización completa, en pos de la elaboración de vinos con identidad local y el enriquecimiento de la oferta argentina. "Las caracterizamos desde la fenología y los componentes del rendimiento hasta la composición química de la uva y del vino: compuestos aromáticos y fenoles", explicó Santiago Sari, investigador del INTA Mendoza.

En la bodega del INTA Mendoza, realizan análisis sensoriales de los vinos experimentales que realizaron a partir de diferentes variedades:

  • Once son blancas,
  • Cuatro son tintas y
  • Cinco son rosadas.
uvascriollas-3-1024x685.jpg

Convenio para desarrollar la producción vitivinícola

A la investigación del INTA se sumó un convenio con asociación civil sin fines de lucro CREA, con el objetivo de multiplicar e implantar las variedades: andina, anís, balsamina y criolla chica. “Los productores pudieron comprobar que los vinos obtenidos alcanzan buenos niveles de calidad, lo que confirma el valor de ampliar la mirada hacia cepas históricas”, indicó Sari.

uvascriollas-4-1024x685.jpg

Además, el INTA explicó: "El aumento del volumen de uva derivado de estas parcelas le permite al INTA ensayar alternativas de vinificación tanto en tintas como en blancas, lo que acelera la generación de evidencia técnica para el sector".

Para fortalecer el movimiento, la institución promueve la creación de una nueva organización: la asociación de productores y elaboradores de variedades criollas. “Estamos en la etapa final. Son más de diez productores que decidieron organizarse y a quienes acompañamos en todo lo referente al estatuto y al reglamento. Ya nos han ayudado incluso en la organización del V Encuentro de Vinos y Variedades Criollas y I Feria de Vinos de Criollas”, comentó el investigador Jorge Prieto.

El compromiso del INTA con el crecimiento de la vitivinicultura

La delegación del INTA de La Consulta desarrolló una levadura enológica que duplicó sus exportaciones en los últimos cinco años. Se trata de un insumo que realza el carácter del malbec y otros varietales. Actualmente llega a más de 14 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

“Cuando se definió que el malbec era nuestro vino emblema, nos dimos cuenta de que las levaduras que usábamos eran importadas. Eso hacía que perdiéramos características únicas del malbec argentino. Entonces seleccionamos una levadura propia que potenciara los aromas de frutos rojos, mantuviera la acidez y aportara untuosidad en boca", explicó Mariana Combina, la responsable del Laboratorio de Microbiología Enológica del INTA Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 18 de enero de 2026

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Empleo privado en Argentina: nueva caída en octubre y señales de alerta en las provincias

Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno

Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

Cómo elegir el mejor transporte para viajar en vacaciones: precios, tiempos y alternativas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 17 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Varios productos mendocinos se beneficiarán con el tratado de libre comercio.
Repercusión local

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Se esperan lluvias en varias zonas de Mendoza este sábado.
A cuidarse

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile