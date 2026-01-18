INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabaja en el desarrollo de variedades criollas de uva para potenciar los vinos con identidad mendocina y renovar el valor enológico . Mientras la vitivinicultura vive una crisis por falta de demanda mundial y cambios en las tendencias de consumo, la entidad busca impulsar lo autóctono.

El INTA creó una colección de 70 variedades de uvas criollas , tras 15 años de investigación. El desarrollo se realizó mediante el rescate de viñedos dispersos en distintas zonas y conforman un grupo único en el país, según publicó la institución.

De este conjunto, seleccionaron 20 de mayor potencial para realizar una caracterización completa, en pos de la elaboración de vinos con identidad local y el enriquecimiento de la oferta argentina. "Las caracterizamos desde la fenología y los componentes del rendimiento hasta la composición química de la uva y del vino: compuestos aromáticos y fenoles", explicó Santiago Sari, investigador del INTA Mendoza .

En la bodega del INTA Mendoza , realizan análisis sensoriales de los vinos experimentales que realizaron a partir de diferentes variedades:

Once son blancas,

Cuatro son tintas y

y Cinco son rosadas.

Convenio para desarrollar la producción vitivinícola

A la investigación del INTA se sumó un convenio con asociación civil sin fines de lucro CREA, con el objetivo de multiplicar e implantar las variedades: andina, anís, balsamina y criolla chica. “Los productores pudieron comprobar que los vinos obtenidos alcanzan buenos niveles de calidad, lo que confirma el valor de ampliar la mirada hacia cepas históricas”, indicó Sari.

Además, el INTA explicó: "El aumento del volumen de uva derivado de estas parcelas le permite al INTA ensayar alternativas de vinificación tanto en tintas como en blancas, lo que acelera la generación de evidencia técnica para el sector".

Para fortalecer el movimiento, la institución promueve la creación de una nueva organización: la asociación de productores y elaboradores de variedades criollas. “Estamos en la etapa final. Son más de diez productores que decidieron organizarse y a quienes acompañamos en todo lo referente al estatuto y al reglamento. Ya nos han ayudado incluso en la organización del V Encuentro de Vinos y Variedades Criollas y I Feria de Vinos de Criollas”, comentó el investigador Jorge Prieto.

El compromiso del INTA con el crecimiento de la vitivinicultura

La delegación del INTA de La Consulta desarrolló una levadura enológica que duplicó sus exportaciones en los últimos cinco años. Se trata de un insumo que realza el carácter del malbec y otros varietales. Actualmente llega a más de 14 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

“Cuando se definió que el malbec era nuestro vino emblema, nos dimos cuenta de que las levaduras que usábamos eran importadas. Eso hacía que perdiéramos características únicas del malbec argentino. Entonces seleccionamos una levadura propia que potenciara los aromas de frutos rojos, mantuviera la acidez y aportara untuosidad en boca", explicó Mariana Combina, la responsable del Laboratorio de Microbiología Enológica del INTA Mendoza.