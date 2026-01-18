El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea abre un nuevo escenario para la economía mendocina , una de las provincias más exportadoras del país hacia el bloque europeo. Una vez entrado en vigencia el tratado sellado este sábado en Asunción, los aranceles de varios productos locales se reducirán inmediatamente a cero, en tanto que otros lo harán gradualmente .

Mendoza se ve en cierto modo beneficiada por la geopolítica y el particular escenario global que tiene a Donald Trump como principal jugador . El avance en Venezuela y el endurecimiento de la política norteamericana en la región, motivaron a los países europeos a acelerar una negociación que llevaba más de dos décadas de dilaciones . La necesidad de no perder influencia en un territorio rico en recursos naturales y alimentos, obligó a la UE a involucrarse en la disputa entre las grandes potencias por asegurar mercados, inversiones y abastecimiento.

Según datos de la Unidad ProMendoza , actualmente unas 250 empresas de la provincia exportan a la UE , con ventas que en 2024 alcanzaron los 162 millones de dólares .

Los principales productos mendocinos que llegan al mercado europeo son vino, ajo, frutas frescas y procesadas, nueces y aceite de oliva , con una fuerte concentración en el sector vitivinícola. En términos porcentuales, el vino representa el 67% de las exportaciones , seguido por ajo (10%) , nueces (6%) y otras frutas secas (4,4%) .

Los destinos más relevantes durante 2024 fueron España (US$40 millones), Países Bajos (US$33 millones), Francia (US$28 millones) y Alemania e Italia, con cerca de US$11 millones cada uno.

Javier Milei, firma acuerdo Mercosur Unión Europea 17-01-26 (02) Argentina firmó el acuerdo con la Unión Europea y los productos mendocinos de exportación se verán beneficiados. Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: cómo funciona la desgravación arancelaria

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la eliminación progresiva de aranceles, organizada a través de distintas canastas de desgravación. En términos simples, el “año 0” comienza el día posterior a la entrada en vigencia del acuerdo y se extiende hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Cuando un producto figura en canasta 0, significa que el arancel se elimina completamente desde el inicio del acuerdo. En otros casos, la reducción es gradual, a lo largo de varios años. Todo este proceso no es inmediato, ya que el tratado todavía debe ser ratificado por los parlamentos europeos y por el Congreso nacional, un trámite que —según estimaciones del Gobierno— demandaría entre un año y un año y medio.

El impacto del acuerdo en el vino mendocino: baja gradual hasta llegar a arancel cero

El vino mendocino, principal producto de exportación a la Unión Europea, no tendrá una quita inmediata, pero sí una reducción progresiva muy significativa.

Actualmente, los vinos pagan aranceles que rondan los 9,9 a 13,1 euros por hectolitro, según el tipo y la presentación. De acuerdo con el esquema negociado, en el año 0 se elimina cerca del 20% del arancel vigente, y luego se aplican rebajas anuales sucesivas hasta llegar a arancel cero en el quinto año de vigencia del acuerdo.

Esto implica que, una vez completado el proceso, el vino mendocino ingresará al mercado europeo sin pagar aranceles, mejorando su competitividad en góndola frente a otros países productores. Como contrapartida, los vinos europeos contarán con un periodo de desgravación a cero en el Mercosur de ocho años.

Vino tinto El vino mendocino, uno de los productos favorecidos por la quita de aranceles prevista en el acuerdo Mercosur-UE.

Ajo, aceite de oliva y ciruelas secas de Mendoza: beneficios clave

Otros productos centrales de la matriz exportadora mendocina también aparecen bien posicionados dentro del acuerdo.

El ajo, uno de los emblemas productivos de la provincia, amplía su cupo de exportación libre de aranceles, que se suma al cupo ya existente. Al ser Mendoza el principal exportador argentino, gran parte de ese beneficio quedaría en manos de productores locales.

El aceite de oliva, las nueces, los pistachos y otras frutas secas también ingresan dentro del esquema de desgravación, con reducciones graduales que apuntan a mejorar precios y volúmenes de exportación en el mediano plazo. En el caso de la ciruela seca, muy demandadas en el mundo y que tiene su desarrollo central en San Rafael y —en menor medida— en General Alvear, la reducción también será paulatina, pasando del gravamen del 9,6% actual, al 8,22% en el primer año, y así gradualmente hasta alcanzar el 0% en el cuarto año de entrada en vigencia del tratado.

Además, el acuerdo incorpora algunos bienes industriales mendocinos, como ciertos equipamientos y componentes, ampliando el alcance más allá del sector agroalimentario.

Cuadro Exportaciones Mendoza Acuerdo UE Mercosur - definitivo 02 Cómo se reducirán los aranceles que pagan los productos mendocinos, tras la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea.

Acuerdo Mercosur - UE: por qué Mendoza será de las provincias más beneficiadas

Desde la Unidad ProMendoza destacaron que la provincia tuvo un rol activo en la negociación. Patricia Giménez, gerente del organismo, subrayó que Mendoza fue la única provincia que trabajó producto por producto para asegurar su inclusión en el acuerdo.

“Tenemos una canasta exportadora muy diversificada y eso fue clave para que nuestros productos quedaran dentro del marco del acuerdo”, explicó en diálogo con Canal 7, aunque pidió bajar la ansiedad, ya que todavía restan las aprobaciones legislativas.

6 de octubre, Vinexpo Explorer Mendoza, espacio arizu, patricia gimenez Desde ProMendoza celebraron el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Yemel Fil

En la misma línea, Nicolás Piazza, responsable de negociaciones internacionales, afirmó que la principal matriz exportadora de la provincia está representada con beneficios concretos y que Mendoza podría ser una de las jurisdicciones más favorecidas una vez que el tratado entre en vigencia.

Asimismo, remarcó que Mendoza —debido a su perfil exportador— parte con ventaja sobre otras jurisdicciones, no solo por su experiencia en mercados internacionales y la diversidad de su producción, sino porque las empresas exportadoras locales cumplen con los requirimientos tecnicos y estándares de calidad, ambientales y de sustentabilidad que exige Europa.

Más allá de los aranceles, el acuerdo incluye también capítulos de facilitación del comercio, simplificación aduanera y promoción de inversiones, lo que podría atraer capitales europeos a sectores estratégicos de la provincia.