Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad

Cómo fue el violento accidente vial en Luján de Cuyo Según fuentes policiales, se recibió un llamado a través de la línea de emergencias 911 alertando sobre un siniestro vial en solitario con posibles víctimas atrapadas. Ante la situación, se dispuso el inmediato desplazamiento de personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Renault Megane conducido por el imputado, que momentos antes circulaba por el Acceso Sur en dirección norte. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, impactando primero contra el guardarraíl y luego contra varios autos estacionados en el costado este del acceso (Fiat Cronos, Fiat Fire, Fiat Palio y Chrysler Cruiser).

Los acompañantes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Paroissiens, mientras que un menor fue derivado al Hospital Humberto Notti, donde el médico de guardia diagnosticó fractura de cráneo, fractura intercostal con neumotórax, permaneciendo en estado delicado de salud.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo de 0,00 g/l. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.