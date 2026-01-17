17 de enero de 2026
Sitio Andino
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Durante la noche del viernes se registró un impactante accidente vial en Carrodilla, Luján de Cuyo. Enterate de todos los detalles de lo ocurrido aquí.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la noche del viernes, alrededor de las 23.26, se produjo un impactante accidente vial en la Lateral Este del Acceso Sur, frente al frigorífico De Carolis, en Carrodilla, Luján de Cuyo. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Cómo fue el violento accidente vial en Luján de Cuyo

Según fuentes policiales, se recibió un llamado a través de la línea de emergencias 911 alertando sobre un siniestro vial en solitario con posibles víctimas atrapadas. Ante la situación, se dispuso el inmediato desplazamiento de personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Renault Megane conducido por el imputado, que momentos antes circulaba por el Acceso Sur en dirección norte. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, impactando primero contra el guardarraíl y luego contra varios autos estacionados en el costado este del acceso (Fiat Cronos, Fiat Fire, Fiat Palio y Chrysler Cruiser).

Los acompañantes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Paroissiens, mientras que un menor fue derivado al Hospital Humberto Notti, donde el médico de guardia diagnosticó fractura de cráneo, fractura intercostal con neumotórax, permaneciendo en estado delicado de salud.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo de 0,00 g/l. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

