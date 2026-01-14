Acuerdo histórico: Javier Milei viaja a Paraguay por la firma del pacto Mercosur–Unión Europea.

14 de enero de 2026
El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para participar el próximo sábado de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para esa jornada, según informaron fuentes oficiales a NA. El convenio representa una oportunidad clave, ya que permitirá incrementar las exportaciones argentinas.

La autorización del Consejo Europeo

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, un acuerdo que había sido anunciado en 2019, pero que no pudo implementarse hasta ahora debido a objeciones de algunos países europeos.

Para el Gobierno de Javier Milei, el convenio representa una oportunidad clave, ya que permitirá incrementar las exportaciones argentinas y favorecer la llegada de inversiones, en línea con la estrategia económica impulsada por la administración libertaria.

El acuerdo como logro político

Desde el oficialismo, la firma del tratado fue presentada como un logro propio. El canciller Pablo Quirno afirmó que “la Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, al destacar el alcance del entendimiento internacional.

Quirno detalló que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur. Además, remarcó que el bloque regional accederá a la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas que representa cerca del 15% del PBI mundial.

El acuerdo fue celebrado por el expresidente Mauricio Macri, quien consideró que se abre “una etapa inmejorable para la región”. Aunque ya cuenta con el respaldo de la Unión Europea, el tratado deberá ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país, por lo que el Gobierno argentino aguardará la definición del bloque regional antes de avanzar con el trámite legislativo, según voceros parlamentarios.

