9 de enero de 2026
{}
TRAS AÑOS DE NEGOCIACIÓN

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo comercial con el Mercosur

La Unión Europea alcanzó la mayoría necesaria para habilitar la firma del tratado, pese a la oposición de algunos países. Qué implica para el Mercosur.

Por Sitio Andino Economía

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera preliminar el acuerdo comercial con el Mercosur, tras 25 años de negociaciones. La decisión allana el camino para la conformación de la mayor zona de libre comercio del mundo, aunque incluye cláusulas específicas destinadas a contener la oposición de los agricultores europeos.

En una reunión de embajadores realizada en Bruselas, los 27 Estados miembros alcanzaron este viernes una mayoría cualificada, pese a la oposición anticipada de países como Francia, Polonia e Irlanda.

Según informó Infobae, con este aval la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedará habilitada para viajar a Paraguay y rubricar el acuerdo el lunes junto a los países del Mercosur.

image
El acuerdo llega tras 25 años de negociaciones.

Un acuerdo que llega tras 25 años de negociaciones

Las conversaciones entre ambos bloques comenzaron hace un cuarto de siglo y se destrabaron luego de meses de intensas gestiones diplomáticas, orientadas a asegurar el respaldo de los Estados miembros clave.

La Comisión Europea, que dio por cerradas las negociaciones hace un año, contó con el fuerte impulso de Alemania y España. Desde Bruselas sostienen que el tratado es una pieza central de la estrategia comercial de la UE, orientada a abrir nuevos mercados, compensar las pérdidas derivadas de los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China mediante el acceso a minerales críticos.

Un consenso amplio, pero lejos de la unanimidad

Entre los principales detractores del acuerdo se encuentra Francia, el mayor productor agrícola del bloque. Según comunicó Ámbito Financiero, los críticos advierten que el tratado facilitará la importación de alimentos a bajo costo —como carne vacuna, aves y azúcar—, con un impacto negativo sobre los productores locales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había anticipado que su país votaría en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, una postura que refleja el rechazo político unánime a nivel interno y la creciente presión del sector agrícola francés frente al avance del tratado.

El anuncio fue realizado el jueves a través de un mensaje en la red social X, donde Macron señaló que "la firma del acuerdo no significa el final del proceso" y ratificó que continuará exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento integral de los compromisos asumidos para proteger a los productores franceses.

La definición se produjo en un contexto de protestas rurales en Francia. Productores agropecuarios bloquearon accesos estratégicos de París y zonas emblemáticas como el Arco del Triunfo, con la participación de unos 100 tractores en la región.

Las concesiones incorporadas a pedido de Francia

Pese a su rechazo, Macron reconoció que la Comisión Europea incorporó avances reclamados por Francia, como las denominadas “cláusulas espejo”, destinadas a garantizar que la carne importada desde Brasil y Argentina cumpla con las mismas normas sanitarias y ambientales vigentes en la Unión Europea.

Además, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de salvaguardia que permitan frenar las importaciones ante una eventual caída de precios en el mercado interno.

Temas
