PREOCUPACIÓN

Sin señales de recuperación, la construcción y la industria cerraron otro mes a la baja

La industria y la construcción cerraron noviembre de 2025 con nuevos retrocesos. Qué dicen los números y cuáles son las proyecciones para 2026.

Por Sitio Andino Economía

Tanto la industria como la construcción continúan sin mostrar señales firmes de recuperación y noviembre volvió a cerrar con resultados negativos para ambos sectores. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad industrial registró una caída mensual de 0,6%, mientras que la construcción retrocedió 4,1%.

En la comparación interanual, las bajas fueron del 8,7% y del 4,7%, respectivamente.

Con estos registros, el balance hacia el cierre de 2025 refleja que la industria acumula cinco meses consecutivos en caída, mientras que la construcción encadena su segundo mes negativo.

construcción1
La construcción tuvo una caída interanual de 4,7% en noviembre.

La construcción continúa en baja y sin señales claras de recuperación

En noviembre, la construcción volvió a mostrar retrocesos tanto en la medición interanual como en la mensual. Aun así, el acumulado del período enero-noviembre mantiene un crecimiento moderado, lo que evidencia un desempeño irregular a lo largo del año.

El comportamiento de los insumos fue dispar. Algunos materiales vinculados a etapas puntuales de obra registraron subas interanuales, mientras que otros insumos —como cemento, pinturas, placas de yeso y ladrillos— presentaron caídas, reflejando un nivel de actividad todavía frágil.

Las perspectivas de corto plazo tampoco son alentadoras. De acuerdo con la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes empresas del sector, predominan las expectativas desfavorables para el período diciembre 2025–febrero 2026. En obras privadas y públicas, la mayoría de los empresarios prevé que el nivel de actividad se mantenga sin cambios o disminuya, con una proporción menor que espera una mejora.

La industria profundiza su resultado negativo

La industria manufacturera tampoco logró revertir la dinámica descendente. En noviembre de 2025, la actividad cayó 8,7% interanual y 0,6% mensual. Sin embargo, el acumulado anual todavía se sostiene en terreno positivo, impulsado por el mejor desempeño registrado entre enero y junio, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con el dato de noviembre, el sector acumuló cinco meses consecutivos de caída, consolidando un escenario de debilidad que se profundizó durante la segunda mitad del año.

construcción
La industria continúa con los números en rojo.

Uno por uno, los números de la industria

  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 6,3%.
  • Madera, papel, edición e impresión: -0,3%.
  • Otro equipo de transporte: -0,5%.
  • Productos minerales no metálicos: -2,4%.
  • Industrias metálicas básicas: -3,1%.
  • Sustancias y productos químicos: -3,4%.
  • Productos de tabaco: -5,6%.
  • Alimentos y bebidas: -7,8%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,4%.
  • Productos de caucho y plástico: -12,5%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: -14%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -17,6%.
  • Maquinaria y equipo: -17,9%.
  • Productos de metal: -18,6%.
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -23%.
  • Productos textiles: -36,7%.
