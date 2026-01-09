Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.

El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030 . Este documento no es una simple sugerencia, sino la hoja de ruta que define la nutrición de comedores escolares, programas sociales, fuerzas armadas y planes de asistencia. Argentina celebró la medida y ratificó que trabaja en una dirección similar para combatir la obesidad y los ultraprocesados.

La actualización, impulsada bajo la gestión de Donald Trump y alineada con la iniciativa "Make America Healthy Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano) del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , propone una "pirámide invertida".

Nutrición: Estados Unidos apuesta a una alimentación más saludable para combatir la obesidad.

El nuevo enfoque busca desmantelar décadas de recomendaciones que priorizaban los carbohidratos , señalándolos ahora como corresponsables de la crisis de obesidad que afecta a más del 70% de los adultos estadounidenses.

El cambio central radica en la rehabilitación de alimentos antes demonizados . Las nuevas directrices promueven un aumento sustancial en la ingesta de proteínas , sugiriendo un rango de 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal , casi el doble de la recomendación tradicional.

Regreso a lo natural: se avala el consumo de carnes rojas, aves, mariscos, huevos y, fundamentalmente, lácteos enteros . Se termina así la era de la recomendación exclusiva de productos descremados.

Fin a la guerra contra las grasas: la Guía insta a obtener energía de grasas saludables presentes en alimentos integrales como el aguacate (palta), frutos secos, aceite de oliva y pescados ricos en omega 3.

Desplazamiento de los cereales: si bien los cereales integrales se mantienen, pierden su lugar de privilegio. La orden es clara: reducir drásticamente los carbohidratos refinados (pan blanco, harinas y productos envasados).

alimentación saludable Se apuesta a lo natural: consumo de más carne, lácteos y huevos.

La batalla contra la obesidad y los ultraprocesados

Por primera vez, el documento advierte de forma explícita sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados. Con un límite estricto de no más de 10 gramos de azúcar añadido por comida, la guía busca frenar las alarmantes estadísticas: el 90% del gasto sanitario de EE. UU. se destina a enfermedades crónicas vinculadas a la dieta, y el 77% de los jóvenes no son aptos para el servicio militar debido a problemas de salud derivados de la mala alimentación.

Argentina, en sintonía y "sentido común"

La reacción en nuestro país no se hizo esperar. El Gobierno Nacional, a través de sus canales oficiales, celebró la iniciativa estadounidense, destacando la coincidencia en la necesidad de una "revisión integral de los ingredientes".

"Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso", señaló el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, coincidiendo con Kennedy Jr. en que la solución radica en priorizar alimentos reales, nutritivos y de calidad.

Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de tener problemas de salud. Coincidimos con @SecKennedy en la necesidad de promover ciudadanos más saludables a partir de una mejor… https://t.co/MOYLQqjVzU — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) January 8, 2026

Desde el área de Salud nse confirmó que Argentina avanza en la misma dirección mediante:

Promoción de alimentos regionales: fortalecer el consumo de productos locales y menos procesados.

Revisión de aditivos: se están auditando los colorantes y conservantes presentes en la industria.

Seguridad y estándares: alineación con normas internacionales para mejorar la información nutricional que llega al consumidor.

"Es una decisión sanitaria concreta basada en evidencia y sentido común", afirmaron las autoridades argentinas, marcando un cambio de rumbo que busca alejar el plato de los argentinos de los laboratorios y devolverlo a la naturaleza.