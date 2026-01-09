Tendencias de peluquería: Corte Bob vs. Pixie, cuál elegir para combatir el calor

Por Pascual Porco







Con las temperaturas extremas de Mendoza, visitar la peluquería para un cambio radical es casi una necesidad. La duda surge entre elegir el clásico corte Bob o arriesgarse con un Pixie. Ambas opciones son furor, pero ¿cuál te conviene más para renovar tu estilo y sentirte fresca?

Elegir el estilo adecuado no es solo una cuestión de moda, sino de comodidad y de resaltar lo mejor de tus rasgos. Mientras que uno aporta elegancia y versatilidad, el otro es sinónimo de audacia y frescura extrema. Antes de sacar turno en tu peluquería de confianza, analizamos los pro y los contra de estos dos gigantes de la estética.

corte bob (1) Un clásico de las peluquerías: corte bob Ventajas y desventajas para tu cabello El corte bob sigue siendo el rey indiscutido por su capacidad de adaptación. Puede ser recto, invertido o con ondas, y permite atarse el pelo si hace mucho calor. Su principal ventaja es que estiliza el cuello y da volumen a cabellos finos. La contra es que requiere mantenimiento mensual para no perder la forma.

Por otro lado, el pixie es la liberación total. Lavás, secás en dos minutos y listo. Es el corte anti-calor por excelencia. La desventaja es que deja el rostro muy expuesto y no hay "vuelta atrás" rápida si te arrepentís; hay que esperar meses para que crezca.

¿Qué pedir en la peluquería según tu cara? Para que no falles en la elección, tené en cuenta esta guía rápida según la forma de tu rostro: Rostro Redondo: El bob largo (long bob) es tu mejor amigo porque alarga visualmente la cara. Evitá el pixie muy pegado.

El bob largo (long bob) es tu mejor amigo porque alarga visualmente la cara. Evitá el pixie muy pegado. Rostro Ovalado: ¡Ganaste la lotería! Tanto el corte bob como el pixie te quedan pintados. Animate a lo que quieras.

¡Ganaste la lotería! Tanto el corte bob como el pixie te quedan pintados. Animate a lo que quieras. Rostro Cuadrado: Buscá un bob desmechado o un pixie con flequillo lateral para suavizar la mandíbula.

Buscá un bob desmechado o un pixie con flequillo lateral para suavizar la mandíbula. Rostro Corazón: Un pixie con volumen arriba equilibra las facciones a la perfección. corte pixie Peluquería | Corte Pixie. No le tengas miedo al cambio. Ya sea que elijas la elegancia del bob o la rebeldía del pixie, lo importante es que te sientas cómoda y fresca para disfrutar del verano mendocino.

