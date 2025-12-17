17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Color fantasía

Descubrí cómo cuidar el cabello y lograr que las mechas fantasía duren más

Consejos clave desde la peluquería para cuidar el cabello con mechas fantasía y lograr que el color se mantenga intenso por más tiempo.

Descubrí cómo cuidar el cabello y lograr que las mechas fantasía duren más

Descubrí cómo cuidar el cabello y lograr que las mechas fantasía duren más

 Por Pascual Porco

El color fantasía se consolidó como una de las grandes tendencias en cabello, pero su mantenimiento sigue siendo un desafío. Tonos vibrantes como fucsias, azules o lilas requieren cuidados específicos para no apagarse en pocas semanas. Especialistas advierten que pequeños hábitos cotidianos marcan la diferencia entre un color fugaz y uno que se mantiene intenso por más tiempo.

Cabello teñido: la importancia del lavado y la temperatura

Uno de los factores más determinantes en la duración del tinte es la temperatura del agua. El agua caliente abre la cutícula capilar y acelera la pérdida del pigmento, incluso desde los primeros lavados. Por eso, se recomienda lavar el cabello con agua fría o apenas tibia, una práctica simple que ayuda a sellar el color dentro de la fibra capilar.

Lee además
Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos
Guía completa de Fruit Cocktail: símbolos, reglas y cómo ganar
Consejos para el Fruit Cocktail

Guía completa de Fruit Cocktail: símbolos, reglas y cómo ganar

También es clave espaciar los lavados. Lavar el cabello todos los días favorece el deslavado natural, especialmente en tintes semipermanentes. Los expertos sugieren reducir la frecuencia a dos o tres veces por semana y recurrir al shampoo seco si es necesario. De esta manera, el color se conserva más tiempo sin resignar higiene ni frescura.

cabello color verde, peluquería
El color se conserva más tiempo en tu cabello sin resignar higiene ni frescura.

El color se conserva más tiempo en tu cabello sin resignar higiene ni frescura.

Claves de peluquería para fijar el color fantasía

El uso de productos adecuados es otro pilar fundamental. Los shampoos sin sulfatos son aliados imprescindibles para el cabello con tintes fantasía, ya que limpian sin arrastrar el pigmento. En la misma línea, los acondicionadores con color —o preparados de forma casera mezclando tinte y crema— permiten reavivar el tono en cada lavado.

Entre las recomendaciones más habituales de peluquería se destacan:

  • Shampoo específico para cabello teñido.
  • Acondicionador con depósito de color, aplicado durante al menos 15 minutos.
  • Evitar productos de styling con alcohol, que resecan y apagan el tono.

La protección térmica tampoco debe subestimarse. El calor excesivo debilita la cutícula y hace que el color “se escape” más rápido. Antes de usar plancha o secador, es indispensable aplicar un termoprotector. Además, la exposición solar prolongada puede oxidar el pigmento, por lo que se aconseja usar productos con filtro UV o proteger el cabello con gorros y sombreros.

cabello largo, color fantasí, peluquería
Los cuidados de tu cabello se intensifican cuando lo teñís de colores fantasía

Los cuidados de tu cabello se intensifican cuando lo teñís de colores fantasía

Aplicación y marcas que hacen diferencia

La duración del color comienza incluso antes de la primera aplicación. Una decoloración bien realizada, con la altura y porosidad correctas, garantiza una mejor fijación del tinte. Si la base no es adecuada, el color se irá de manera despareja y mucho más rápido.

El tiempo de exposición también influye. Dejar actuar el tinte entre 20 y 45 minutos permite que el pigmento se adhiera mejor a la fibra capilar. Si bien estos consejos funcionan como una guía, siempre es recomendable ir a tu peluquería preferida para asegurarte un trabajo profesional.

Temas
Seguí leyendo

Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

¿Por qué el 17 de diciembre se celebra el Día del Contador Público en Argentina?

¿Cuáles son las tasas de interés de los créditos hipotecarios?

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 17 de diciembre

Las nuevas palabras y el término argentino que incorporó la RAE al diccionario

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 17 de diciembre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

Las Más Leídas

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado. video
Elecciones 2026

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

Te Puede Interesar

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Por Natalia Mantineo
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Por Facundo La Rosa
Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar.
Boletín Oficial

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar

Por Natalia Mantineo