El acabado para el cabello que suma adeptas en peluquerías: el auge del “glass hair”

27 de noviembre de 2025
Sitio Andino
En la peluquería ya se sabe la tendencia de este verano y que promete transformar el cabello con un brillo inesperado. Descubrí de qué se trata.

 Por Pascual Porco

El efecto glass hair se convirtió en una de las expresiones más buscadas por quienes desean un cabello impecable y luminoso. Este acabado ultra pulido, casi de superficie cristalina, viene ganando espacio en redes, pasarelas y peluquerías de Mendoza, donde cada semana más personas preguntan por esta técnica que promete transformar el look por completo.

¿En qué consiste realmente el glass hair?

El glass hair es un estilo que busca un brillo extremo, acompañado de una textura lisa y sin frizz. Su principal objetivo es crear la sensación de un “vidrio” en movimiento, donde la superficie del cabello refleja la luz de forma uniforme. Este efecto se logra gracias a una combinación de técnicas de alisado, tratamientos hidratantes intensivos y el uso de herramientas térmicas de alta precisión.

Para conseguirlo, los estilistas parten de una base muy pulida: un corte recto, preferentemente a la altura del mentón o los hombros, que realce el acabado brillante. Luego, aplican productos que cierran la cutícula, sellan la fibra capilar y amplifican el reflejo. En muchos casos, se complementa con serums de aceite ligero que ayudan a intensificar aún más el brillo final.

cabello, pelo liso, peluquería

¿A quiénes se recomienda este efecto para el cabello?

El glass hair es ideal para personas con cabello lacio o, al menos, con una estructura que permita un alisado eficiente. Si bien puede hacerse en melenas onduladas, los estilistas advierten que los resultados más impactantes se logran sobre cabellos naturalmente rectos o con volumen controlado, ya que permiten una superficie más pareja.

También es una buena opción para quienes buscan un estilo sofisticado y moderno sin necesidad de cambios radicales. El único requisito es estar dispuestas a mantener una rutina de cuidado constante, que incluya hidratación semanal, protección térmica y evitar el uso excesivo de productos que puedan opacar el brillo.

cabello largo, pelo liso, peluquería

En casos de cabello muy dañado, quebradizo o con tratamientos químicos agresivos recientes, los expertos sugieren esperar. Antes de hacerlo, recomiendan fortalecer la fibra capilar para evitar que el alisado térmico genere mayor sensibilidad.

Si se siguen los cuidados adecuados, el glass hair puede convertirse en una de las transformaciones más estilizadas de la temporada, un gesto luminoso que enmarca el rostro y aporta una presencia pulida sin esfuerzo.

