6 de noviembre de 2025
{}
Tendencia en coloración

Expertos revelan cómo el "hair contouring" transforma el cabello según tu rostro

Una nueva tendencia revoluciona las peluquerías: el "hair contouring". Cómo iluminar el cabello con esta técnica que resalta los rasgos naturales.

 Por Pascual Porco

El “hair contouring” llegó para quedarse. Esta técnica de coloración busca realzar la belleza natural del rostro mediante luces y sombras estratégicamente aplicadas en el cabello. Inspirada en el “contouring” del maquillaje, su objetivo es armonizar los rasgos y lograr un efecto de luminosidad natural que favorece a cada tipo de cara.

Qué es el “hair contouring” y cómo funciona

El “hair contouring” (contorno de cabello) es una técnica de coloración que adapta los tonos del cabello según la forma del rostro, creando contraste y equilibrio. A diferencia de otros métodos, no sigue un patrón fijo: el estilista analiza el color base, la textura y la estructura facial para definir dónde aplicar tonos más claros o más oscuros.

En las peluquerías más innovadoras, esta técnica se ha convertido en una de las favoritas porque permite resultados naturales y sofisticados sin necesidad de cambios drásticos. El secreto está en jugar con la luz, logrando que el cabello ilumine las zonas que se desean destacar y suavice las que se quieren disimular.

Para quiénes es ideal esta técnica de peluquería

El “hair contouring” es ideal para quienes buscan un cambio sutil pero notorio en su imagen. Favorece a todo tipo de cabellos —lisos, ondulados o rizados— y se adapta a distintos largos, aunque luce especialmente bien en melenas medias o largas, donde los matices pueden apreciarse mejor.

Además, es una excelente opción para quienes quieren renovar su look sin pasar por un cambio de color completo. En palabras de los expertos en peluquería, es el equilibrio perfecto entre lo natural y lo sofisticado, ideal para mujeres que buscan realzar su rostro sin perder su esencia.

Cómo saber qué “hair contouring” va con tu tipo de rostro

La clave del éxito está en la personalización. Los estilistas suelen analizar la forma de la cara antes de aplicar la técnica:

  • Rostro redondo: se aclaran los mechones delanteros y las puntas para afinar visualmente.
  • Rostro cuadrado: se aplican tonos suaves alrededor del contorno para suavizar los ángulos.
  • Rostro alargado: se oscurecen las raíces y se iluminan los laterales para dar sensación de equilibrio.
  • Rostro ovalado: prácticamente todo le favorece, se juega con matices naturales para resaltar su armonía.
Cada coloración se diseña a medida, buscando resaltar los rasgos más favorecedores y equilibrar proporciones.

Esta técnica combina lo mejor del color y la luz con un enfoque artístico. No sólo mejora el aspecto del cabello, sino que potencia la confianza y la imagen personal. Además, su mantenimiento es bajo: las raíces crecen de forma natural y las visitas al salón pueden espaciarse más que con otras coloraciones.

