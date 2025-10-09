Las señales que indican que tu cabello necesita un corte urgente

Aunque a veces no lo notemos, el cabello tiene su propio lenguaje. Con el paso del tiempo, la exposición al sol, el calor del secador o los tintes, las fibras capilares comienzan a deteriorarse. Cuando eso ocurre, aparecen señales visibles que advierten que llegó la hora de ir a la peluquería y renovar el corte.

El primer signo de alerta es la pérdida de forma y movimiento . Si el cabello ya no se acomoda, pierde volumen o se ve sin vida, es probable que las puntas abiertas estén dominando la melena. Estas fisuras hacen que el pelo se vea más opaco y reseco, además de que dificultan el peinado. Cortar unos centímetros puede devolverle brillo y vitalidad.

Otro indicador es la textura áspera al tacto . Aunque los tratamientos hidratantes ayudan, cuando el cabello está dañado en profundidad, las mascarillas dejan de surtir efecto. En ese punto, el corte no sólo mejora el aspecto, sino que también favorece el crecimiento saludable y parejo del cabello nuevo.

Además de la falta de brillo y la textura dañada, existen otras señales que tu pelo envía:

Las puntas se abren o se quiebran fácilmente.

El cabello se enreda incluso después del cepillado.

Pierde su forma original o las capas ya no se notan.

El color se ve apagado o irregular.

El frizz se vuelve incontrolable.

Si notás una o más de estas situaciones, tu cabello está pidiendo una visita urgente a la peluquería. No esperes a que el daño sea mayor: cuanto más se postergue el corte, más difícil será recuperar la salud capilar.

cabello, pelo largo, morocha, peluquería

Los estilistas recomiendan cortar el cabello cada dos o tres meses para mantener su forma y prevenir el deterioro. Sin embargo, la frecuencia puede variar según el tipo de pelo. El cabello fino y teñido tiende a sufrir más el daño, mientras que el rizado o grueso puede tolerar un poco más de tiempo sin corte.

Cuando el cabello pierde brillo, fuerza y movimiento, no se trata solo de estética: es un llamado de atención. Escuchar esas señales y acudir a tiempo a la peluquería es clave para mantener una melena saludable, manejable y con vida. En Mendoza, donde el clima seco puede resecar el pelo, un buen corte puede ser el mejor tratamiento de belleza.