Cabello: cómo elegir un flequillo según tu tipo de rostro

El cabello no sólo completa nuestro look, también comunica quiénes somos y cómo nos sentimos. Hoy, los flequillos resurgen como una tendencia clave, capaces de rejuvenecer y aportar frescura al rostro. Descubrí cuál es el éxito a la hora de elegir el flequillo que armonice con tu tipo de cara y cabello.

No todos los flequillos favorecen de la misma manera, y la elección correcta puede realzar los rasgos de manera sorprendente. Las caras redondas encuentran equilibrio en flequillos largos y desmechados , que alargan el contorno visualmente. En cambio, quienes tienen el rostro cuadrado logran suavizar sus facciones con un flequillo ligero y abierto al centro.

Las personas con cara ovalada, consideradas las más armónicas, pueden apostar por casi todas las variantes: rectos, cortos o con movimiento. En los rostros alargados, el flequillo recto y tupido es la mejor opción , ya que reduce la sensación de verticalidad. Este detalle es clave para que el corte acompañe el estilo y no reste frescura.

La peluquería moderna advierte que el flequillo es una decisión que va más allá de la moda. Requiere mantenimiento frecuente y un corte preciso para que conserve su forma y no pierda impacto. Además, es importante considerar la textura del cabello: los flequillos rectos lucen mejor en melenas lisas, mientras que en el pelo con ondas los cortes desmechados resultan más naturales.

Además del cabello, tu estilo de vida también influye en la elección de tu flequillo

Se recomienda evaluar no sólo el tipo de cara, sino también el estilo de vida. Si buscás practicidad, un flequillo largo que pueda recogerse es ideal. En cambio, si disfrutás de dedicar tiempo al peinado, un corte recto y definido aporta carácter y un aire sofisticado.

Ideas para animarte al cambio

Si todavía dudás sobre qué flequillo adoptar, estos consejos prácticos pueden ayudarte:

Cara redonda: flequillos desmechados o en capas laterales.

flequillos desmechados o en capas laterales. Cara cuadrada: flequillo liviano, abierto en el centro.

flequillo liviano, abierto en el centro. Cara ovalada: casi todos los estilos son favorecedores.

casi todos los estilos son favorecedores. Cara alargada: flequillo recto y tupido.

Probar opciones temporales, como los flequillos postizos o las versiones laterales, puede ser un buen comienzo. El cambio no tiene por qué ser radical de entrada: se trata de experimentar hasta encontrar el estilo propio./ Pascual Porco.