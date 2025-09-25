Tendencias de belleza

Cabello: cómo elegir un flequillo según tu tipo de rostro

Uno de los cortes más pedidos en las peluquerías, y quizás más difíciles de lograr, es el flequillo. Descubrí cuál escoger según tu rostro y cabello.

Cabello: cómo elegir un flequillo según tu tipo de rostro

Cabello: cómo elegir un flequillo según tu tipo de rostro

 Por Pascual Porco

El cabello no sólo completa nuestro look, también comunica quiénes somos y cómo nos sentimos. Hoy, los flequillos resurgen como una tendencia clave, capaces de rejuvenecer y aportar frescura al rostro. Descubrí cuál es el éxito a la hora de elegir el flequillo que armonice con tu tipo de cara y cabello.

El flequillo perfecto según tu cara

No todos los flequillos favorecen de la misma manera, y la elección correcta puede realzar los rasgos de manera sorprendente. Las caras redondas encuentran equilibrio en flequillos largos y desmechados, que alargan el contorno visualmente. En cambio, quienes tienen el rostro cuadrado logran suavizar sus facciones con un flequillo ligero y abierto al centro.

Lee además
El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza.
Servicios

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza
Manso Menú se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000.
Gastronomía

"Manso Menú" se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000

Las personas con cara ovalada, consideradas las más armónicas, pueden apostar por casi todas las variantes: rectos, cortos o con movimiento. En los rostros alargados, el flequillo recto y tupido es la mejor opción, ya que reduce la sensación de verticalidad. Este detalle es clave para que el corte acompañe el estilo y no reste frescura.

cara redonda y carfa cuadrada, flequillo, peluquería
Además del cabello, tu estilo de vida también influye en la elección de tu flequillo

Además del cabello, tu estilo de vida también influye en la elección de tu flequillo

Lo que aconsejan las peluquerías

La peluquería moderna advierte que el flequillo es una decisión que va más allá de la moda. Requiere mantenimiento frecuente y un corte preciso para que conserve su forma y no pierda impacto. Además, es importante considerar la textura del cabello: los flequillos rectos lucen mejor en melenas lisas, mientras que en el pelo con ondas los cortes desmechados resultan más naturales.

Se recomienda evaluar no sólo el tipo de cara, sino también el estilo de vida. Si buscás practicidad, un flequillo largo que pueda recogerse es ideal. En cambio, si disfrutás de dedicar tiempo al peinado, un corte recto y definido aporta carácter y un aire sofisticado.

cara ovalada y cara alargada, flequillo, peluquería
El cabello y la forma de tu rostro: dos factores claves para elegir el flequillo

El cabello y la forma de tu rostro: dos factores claves para elegir el flequillo

Ideas para animarte al cambio

Si todavía dudás sobre qué flequillo adoptar, estos consejos prácticos pueden ayudarte:

  • Cara redonda: flequillos desmechados o en capas laterales.
  • Cara cuadrada: flequillo liviano, abierto en el centro.
  • Cara ovalada: casi todos los estilos son favorecedores.
  • Cara alargada: flequillo recto y tupido.

Probar opciones temporales, como los flequillos postizos o las versiones laterales, puede ser un buen comienzo. El cambio no tiene por qué ser radical de entrada: se trata de experimentar hasta encontrar el estilo propio./ Pascual Porco.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron

25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico: origen y finalidad

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 25 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 25 de septiembre en Mendoza

Video: Mendoza se sumó al reclamo nacional tras el triple femicidio en La Matanza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Manso Menú se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000.
Gastronomía

"Manso Menú" se extiende y Mendoza suma degustaciones en bodegas por $15.000

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Te Puede Interesar

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza.
Servicios

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Por Sitio Andino Política
El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura