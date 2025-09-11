Descubrí los colores de cabello que logran un efecto rejuvenecedor

El cabello es una de las cartas de presentación más visibles y, con la elección del color adecuado, puede convertirse en un aliado para resaltar la imagen personal. Cada temporada hay tonalidades que se imponen sobre otras y aquí vamos a descubrir cuáles son las que mejor iluminan el rostro y ayudan a lograr un aspecto más joven.

Uno de los secretos más conocido es que los tonos cálidos aportan vitalidad y dulzura al rostro. Entre ellos destacan los castaños miel, los rubios dorados y los cobrizos suaves. Estos colores logran un equilibrio perfecto al suavizar líneas de expresión y dar un efecto luminoso que rejuvenece de manera natural.

Además, el balayage en tonos claros es una técnica que favorece el contraste sin endurecer las facciones. Esta opción resulta ideal para quienes buscan una renovación sin necesidad de un cambio radical. La clave está en los reflejos, que aportan dimensión y movimiento al cabello.

En los últimos años los tonos claros también se han impuesto como grandes aliados para rejuvenecer. Rubios perlados, arenas y beiges son tendencia en mujeres que desean suavizar su imagen. Estos colores, combinados con cortes en capas, generan un look fresco y ligero, perfecto para quienes buscan luminosidad en el rostro.

Sin embargo, no todo se trata de aclarar. Un castaño claro o un chocolate avellana también pueden quitar años de encima, sobre todo cuando se combinan con reflejos más claros que iluminan alrededor del rostro. Esta técnica resalta los rasgos y brinda un efecto natural, lejos de lo artificial.

Colores oscuros que rejuvenecen

Aunque se suele asociar lo oscuro con una apariencia más seria, algunos expertos remarcan que los tonos intensos también pueden rejuvenecer. El secreto está en elegir variantes con brillo y profundidad, como el negro azulado o el castaño espresso. Estos colores realzan la piel clara y generan contraste, aportando fuerza y personalidad al look.

Para quienes buscan una opción intermedia, los tonos rojizos como el caoba o el borgoña ofrecen un aire juvenil y atrevido. La intensidad del color genera un estilo moderno, siempre que se mantenga el cabello sano y bien cuidado. Un brillo saludable es indispensable para que el color cumpla su efecto rejuvenecedor.

negro azulado y castaño, peluquería Negro azulado y castaños, dos opciones de colores de cabello que rejuvenecen

Algunos consejos prácticos

Evitar tonos demasiado oscuros que endurezcan el rostro.

Apostar por reflejos claros alrededor de la cara.

Mantener el cabello hidratado para que el color luzca vibrante.

Consultar con un profesional de peluquería antes de un cambio drástico.

Ahora ya sabés, al momento de decidir, tené en cuenta factores como el tono de piel, el color natural del cabello y la personalidad de cada persona. No existe un único color que rejuvenece a todas, sino una gama de tonos que se adaptan a cada estilo.