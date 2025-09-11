Alerta

Pasaportes con fallas: operativo y recomendaciones en Mendoza

El titular del Registro Civil de Mendoza brindó una serie de recomendaciones para las personas que generaron el pasaporte durante mayo y junio último.

Pasaportes con fallas: operativo y recomendaciones en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

A raíz de los miles de pasaportes con fallas que se registraron en los últimos días, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) puso en marcha un operativo de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Se estima que hay más de 200.000 libretas en revisión, sin embargo, se calcula que unas 6.000 presentan fallas efectivas.

En la provincia de Mendoza, el titular del Registro Civil local, Agustín Piscopo, confirmó a Sitio Andino que "se recibieron numerosas consultas". Además, brindó una serie de recomendaciones a la población.

Cómo saber si tu pasaporte está defectuoso

Frente a esta situación, el RENAPER habilitó un chatbot oficial de WhatsApp al número +54 9 11 5126-1789. Allí. las personas que hayan generado su pasaporte entre mayo y junio, deberán ingresar el número de su pasaporte en el chat, e inmediatamente el sistema le informará si el documento corresponde a una de las partidas bajo revisión.

Las series de pasaportes afectadas son las siguientes:

  • AAL314778AAL346228

  • AAL400000AAL607599

  • AAL616000AAL620088

Los damnificados pueden consultar con un chatbot acerca del estado de su pasaporte.

Pasaportes fallados: recomendaciones para mendocinos

Según el titular del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo, la principal recomendación es que "los ciudadanos que hayan tramitado su pasaporte entre el 23 de mayo y el 30 de junio realicen el chequeo a través del chatbot".

  • Personas que tienen un viaje programado en el corto plazo: si el chatbot confirma que el pasaporte está en el rango de los afectados, la persona debe dirigirse al Aeropuerto de Mendoza de forma inmediata. En el aeropuerto se verificará el documento y, de ser necesario, se realizará la reposición inmediata y gratuita para que no pierda su vuelo.

  • Personas que no tienen un viaje programado: si el pasaporte está afectado, pero la persona no va a viajar en lo immediato, las autoridades sugieren esperar un poco para tramitar la reposición. "De esta manera, se evitan las aglomeraciones en los puntos de atención y la reposición, que también es gratuita, se puede gestionar en el Registro Civil con una demora de 96 horas".

Por otro lado, Piscopo remarcó que "los pasaportes emitidos antes de mayo y los más recientes no presentan fallas". El operativo busca coordinar y dar una solución rápida y gratuita a todos los damnificados.

