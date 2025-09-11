Pasaportes con fallas: operativo y recomendaciones en Mendoza.

Por Natalia Mantineo







A raíz de los miles de pasaportes con fallas que se registraron en los últimos días, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) puso en marcha un operativo de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Se estima que hay más de 200.000 libretas en revisión, sin embargo, se calcula que unas 6.000 presentan fallas efectivas.

En la provincia de Mendoza, el titular del Registro Civil local, Agustín Piscopo, confirmó a Sitio Andino que "se recibieron numerosas consultas". Además, brindó una serie de recomendaciones a la población.

El problema afecta a pasaportes de la serie AAL emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio. La falla, que es imperceptible a simple vista, radica en la tinta de seguridad que no permite que los documentos sean leídos por los sistemas electrónicos en los controles migratorios.

CDR, Entrega de pasaportes - 7008 Se estima que son unos 6.000 los pasaportes que han presentado fallas en todo el país. archivo sitio andino Cómo saber si tu pasaporte está defectuoso Frente a esta situación, el RENAPER habilitó un chatbot oficial de WhatsApp al número +54 9 11 5126-1789. Allí. las personas que hayan generado su pasaporte entre mayo y junio, deberán ingresar el número de su pasaporte en el chat, e inmediatamente el sistema le informará si el documento corresponde a una de las partidas bajo revisión.

Las series de pasaportes afectadas son las siguientes: AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Pasaportes fallados: recomendaciones para mendocinos Según el titular del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo, la principal recomendación es que "los ciudadanos que hayan tramitado su pasaporte entre el 23 de mayo y el 30 de junio realicen el chequeo a través del chatbot".

Personas que tienen un viaje programado en el corto plazo: si el chatbot confirma que el pasaporte está en el rango de los afectados, la persona debe dirigirse al Aeropuerto de Mendoza de forma inmediata. En el aeropuerto se verificará el documento y, de ser necesario, se realizará la reposición inmediata y gratuita para que no pierda su vuelo.

Personas que no tienen un viaje programado: si el pasaporte está afectado, pero la persona no va a viajar en lo immediato, las autoridades sugieren esperar un poco para tramitar la reposición. "De esta manera, se evitan las aglomeraciones en los puntos de atención y la reposición, que también es gratuita, se puede gestionar en el Registro Civil con una demora de 96 horas". Por otro lado, Piscopo remarcó que "los pasaportes emitidos antes de mayo y los más recientes no presentan fallas". El operativo busca coordinar y dar una solución rápida y gratuita a todos los damnificados.