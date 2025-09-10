Cómo cambiar el pasaporte si tiene fallas

En los últimos días, el anuncio por parte del Gobierno Nacional de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad causó preocupación en muchos ciudadanos. Es que este insumo es fundamental para la verificación en los controles migratorios internacionales. En este marco, las autoridades informaron qué se debe hacer para cambiar el documento .

Lo principal es conocer cuáles son los documentos comprometidos . En este sentido, el Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ) informó que la falla alcanzó a pasaportes de la serie "AAL" dentro de estos rangos numéricos:

Documentación con errores Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

Si tu pasaporte se encuentra dentro de las series afectadas, es imperativo tramitarlo nuevamente incluso si no se detectan anomalías visibles. Los pasos a seguir son:

Revisión: quienes tengan pasaportes dentro de la serie afectada deben acudir a las oficinas del RENAPER en la Argentina o a los consulados en el exterior .

quienes tengan pasaportes dentro de la serie afectada deben acudir a las oficinas del RENAPER en la Argentina o a los . Reposición sin costo: si se confirma la falla, se emitirá un nuevo pasaporte gratuito .

si se confirma la falla, se emitirá un . Emergencias de viaje: quienes necesiten salir del país de inmediato pueden solicitar un pasaporte de emergencia .

quienes necesiten salir del país de inmediato pueden solicitar un . Documentación alternativa: se recomienda llevar DNI u otro pasaporte válido hasta recibir la nueva libreta.

Para tranquilidad de los afectados, desde RENAPER, en conjunto con Migraciones y Cancillería, afirmaron que los pasaportes defectuosos seguirán siendo reconocidos como documentos legales válidos hasta la emisión de la nueva libreta.

Qué pasó con la tinta de seguridad de los pasaportes con fallas

¿Por qué se debe cambiar el pasaporte si no tiene anomalías a simple vista? Según se informó, la falla en los documentos yace se en la tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, que desde hace 12 años abastece a las máquinas de impresión del RENAPER.

Esa tinta tiene la particularidad de reaccionar al espectro infrarrojo, lo que permite que los equipos de control de migración detecten la autenticidad del documento. Sin embargo, en las partidas defectuosas la tinta no respondió correctamente y los pasaportes quedaron inutilizables para viajar, aunque a simple vista no presentaban alteraciones.

Dónde se detectaron los problemas

El caso más visible se dio en el Consulado argentino en San Pablo (Brasil), que debió retirar pasaportes ya entregados y pedir su devolución. También se reportaron situaciones similares en el Consulado de Montreal (Canadá), donde se notificó por correo a los ciudadanos afectados.

Las autoridades confirmaron que el error ya fue subsanado y no afecta a las nuevas emisiones. De todos modos, no se descarta que más personas reciban notificaciones en los próximos días.

Desde RENAPER remarcaron que los pasaportes defectuosos siguen siendo documentos legales y que, en caso de detectarse la falla en un control migratorio, se informa de inmediato que se trata de una libreta oficial emitida por el organismo argentino.