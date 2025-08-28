Protagonistas

Los peinados que son tendencia para usar en bodas y eventos formales

Descubrí los peinados más elegidos en peluquería para bodas y fiestas en Mendoza. Inspiración clásica y moderna para lucir en tu próximo evento.

 Por Pascual Porco

En toda boda, el peinado juega un rol central, tanto como el vestido o los accesorios. Elegir el estilo adecuado marca la diferencia en la imagen final, ya sea para la novia, las madrinas o las invitadas. En Mendoza, la tendencia de peluquería se inclina hacia looks versátiles que combinan frescura, elegancia y comodidad para largas jornadas de celebración.

Peinados de boda: clásicos que nunca fallan

Los recogidos bajos siguen siendo protagonistas en los eventos formales. Su elegancia atemporal se adapta tanto a vestidos sencillos como a diseños más sofisticados, y permite destacar el rostro y los accesorios. Los moños pulidos, los rodetes despeinados y las trenzas laterales son elecciones recurrentes en las peluquerías mendocinas, porque resisten bien las horas de fiesta y el movimiento.

Para quienes prefieren un estilo más romántico, las ondas sueltas o semi recogidos con trenzas aportan un aire delicado. Estos peinados suelen complementarse con accesorios como peinetas, flores frescas o tocados metálicos, que realzan el look sin perder naturalidad.

peinados para bodas, peluquería, 1
Peinados desectructurados para una boda o evento elegante

Tendencias modernas en peluquería

Además de los clásicos, la moda actual apuesta por opciones más relajadas. Los peinados con textura, volumen y un acabado natural están en auge, especialmente entre las invitadas jóvenes. Las colas de caballo altas con ondas suaves, los semi recogidos desestructurados y las melenas alisadas con raya al medio son alternativas muy vistas en los últimos eventos de la región.

En las peluquerías se destacan que cada vez más clientas buscan un look personalizado que acompañe su estilo de vida. Por eso, se combinan técnicas como el brushing con planchita, trenzas sueltas o productos que aportan fijación flexible, evitando acabados rígidos.

peinados para bodas, peluquería 2
Peinados para una boda: recogido alto, medio recogido y liso con raya al medio

Cómo elegir el peinado adecuado

La elección no depende solo de la tendencia, sino también del tipo de cabello, el clima y el estilo de la boda. En celebraciones al aire libre conviene optar por peinados firmes y prácticos, mientras que en recepciones nocturnas se puede arriesgar con ondas marcadas o accesorios brillantes.

Algunos consejos prácticos:

  • Probar el peinado con anticipación para evitar sorpresas.
  • Usar productos fijadores de calidad que no dañen el cabello.
  • Tener en cuenta la duración del evento y la comodidad personal.

Más allá de la técnica o la moda, el mejor peinado es aquel que refleja la personalidad y permite disfrutar del evento con seguridad. Ya sea un recogido elegante o un look más moderno, la clave está en sentirse cómoda y auténtica.

