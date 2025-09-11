Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.

Tras el grave episodio en el que una menor de 14 años llevó un arma a su escuela en La Paz, la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) , dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE), anunció que intensificará las acciones de contención y prevención para toda la comunidad educativa.

Carina Gannam, titular de la DAE, brindó detalles sobre el abordaje que se realizará este viernes y el trabajo que la entidad desarrolla a lo largo del año con alumnos, docentes y comunidad, en general.

Luego de que el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar , anunciara que en la escuela damnificada habrá una jornada de reflexión , Gannam expresó profunda conmoción por el hecho, al que calificó como "inédito y muy grave", y destacó la importancia de actuar con seriedad y efectividad.

Además, la funcionaria subrayó que, "a pesar de la gravedad del incidente, los protocolos de emergencia funcionaron de manera adecuada y articulada entre la escuela y los ministerios de Seguridad, Salud y Educación, lo que permitió contener la situación y evitar daños mayores".

Alumna atrinchera, La Paz La menor de 14 años ingresó armada y permaneció atrincherada por más de 5 horas. Foto: Daniel Cano

Jornada especial en La Paz: abordaje y trabajo conjunto

La titular de la DAE confirmó que este viernes se llevará adelante una jornada de abordaje especial en la escuela de La Paz, enfocada en la prevención. Habrá espacios de reflexión para que tanto estudiantes como docentes incorporen instrumentos de contención y orientación.

Gannam resaltó que la problemática de los niños y adolescentes no debe ser vista como una tarea exclusiva de la escuela.

"Esto es visibilizado en la escuela, pero no tiene su origen en la escuela. Tampoco alcanzan las herramientas que podemos brindar desde la DAE o la DGE, necesitamos trabajar de manera conjunta con la familia y la comunidad educativa", aseguró.

Además del trabajo inmediato, se intensificarán los talleres y capacitaciones en todas las escuelas de la provincia de Mendoza, con un enfoque particular en el colegio afectado. El compromiso es "transformar situaciones de crisis en oportunidades para reforzar el cuidado, la prevención y construir una convivencia positiva y saludable, siempre en beneficio de cada uno de los estudiantes".

Carina Gannam, Más República, Fundación ADN, Cambia Ya Carina Gannam, titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE). Foto: Prensa Más República

Drama en La Paz: bienestar emocional y prevención

Por otro lado, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de ser cuidadosos con la información para no herir susceptibilidades o estigmatizar a la estudiante.

"Lo central es entender que es una estudiante tomando una decisión angustiante, eventualmente, de riesgo y el foco no está en el hecho puntual sino en cómo se actuó, cómo acompañamos a esta adolescente y a sus compañeros que fueron evacuados de manera temprana y oportuna", enfatizó.

En este contexto, la DAE tiene un rol clave. Gannam detalló que los equipos de acompañamiento escolar están presentes en la institución para generar espacios de contención para alumnos, docentes y familiares.

Su objetivo es brindar herramientas para detectar indicadores que puedan ser pautas para prevenir posibles emergentes que pongan en riesgo a los adolescentes.