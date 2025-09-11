Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025.

La provincia de Mendoza se posicionó junto con el resto de las jurisdicciones que forman parte de la Región Cuyo como una de las provincias con menos casos de dengue en Argentina durante la temporada 2024-2025. La información fue dada a conocer en el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo con el informe de cierre de temporada, mientras que la región de Cuyo, conformada por Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, registró un total de 88 casos, la región Centro concentró la mayor cantidad, con 15.720 casos confirmados. En particular, Santa Fe y Córdoba, las más afectadas, con 9.944 y 4.477 casos, respectivamente.
Durante la temporada 2024/2025 no se registraron muertes por dengue en Mendoza.
Dengue: campaña de prevención anticipada
El informe del Ministerio de Salud destacó que la región de Cuyo fue la que registró la menor cantidad de casos de dengue a nivel nacional. Esta información se divulgó en el marco de la presentación del balance del Plan Estratégico de Prevención y Control de Dengue 2024-2025 implementado por la cartera sanitaria.
Para anticiparse a posibles brotes, el Ministerio de Salud desarrolló herramientas como el Mapa de Favorabilidad de Dengue, que permite identificar las áreas geográficas con mayor predisposición a la enfermedad.
acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg
Los municipios anticipan un plan estratégico para evitar el dengue en Mendoza.
Foto: Yemel Fil
Por su parte, el Ministerio de Salud de Mendoza tiene pensado reforzar su plan de prevención, incluso en la temporada de baja circulación viral, lo que refleja una política de anticipación para evitar brotes masivos como los que han afectado a otras provincias del país.
"El enfoque preventivo, con un fuerte componente de participación comunitaria, busca reducir la morbimortalidad y el impacto sanitario y social de las enfermedades transmitidas por el mosquito", indicaron las autoridades.