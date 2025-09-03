Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.

Con un balance positivo que celebra la ausencia de muertes por dengue en la provincia de Mendoza , durante la temporada 2024-2025, el Ministerio de Salud dio a conocer la continuidad y el refuerzo de su nuevo plan integral de prevención .

La estrategia, que demostró resultados alentadores, se basa en un trabajo coordinado entre el Gobierno, el sistema de salud y la comunidad, con el objetivo de minimizar el impacto de la enfermedad en el territorio provincial.

Según el último boletín Epidemiológico, la provincia de Mendoza se encuentra en una situación controlada en comparación con la media nacional. Durante la temporada que abarca desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, se registraron:

18 casos confirmados, de los cuales 11 fueron considerados autóctonos (contraídos dentro de la provincia) y 7 importados.

Un dato fundamental a destacar es que, del total de casos notificados, no hubo ningún fallecimiento a causa del dengue en este período. Este logro se atribuye a la respuesta articulada del sistema de salud, el control territorial y la colaboración de la comunidad.

Un plan integral que se consolida

De acuerdo con lo informado por las autoridades del Ministerio de Salud, el plan que se implementará en la nueva temporada es una continuación del modelo que ya demostró su efectividad.

Se basa en la Estrategia de Gestión Integrada (EGI-Dengue) de la OPS y la OMS, y sus componentes clave buscan una respuesta proactiva y multisectorial. Estos son:

Vigilancia Epidemiológica : para una detección temprana y un análisis de riesgo en tiempo real en cada departamento.

Manejo de Vectores : control de los criaderos del mosquito Aedes aegypti y fumigaciones focalizadas solo cuando son estrictamente necesarias.

Atención al Paciente : capacitación continua del personal de salud, protocolos de triaje para clasificar la urgencia de los casos, y garantía de insumos para una atención adecuada. A esto se suma el curso obligatorio de autoaprendizaje sobre "Diagnóstico y Manejo Clínico del Dengue" para el personal de salud.

Concientización y Educación: se reforzarán las campañas de descacharreo y limpieza en los hogares. Además, se conformarán mesas de trabajo con municipios, escuelas, universidades y ONG, y se incluirá el tema del dengue en la currícula educativa, con concursos escolares para involucrar a los jóvenes.

acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg Los municipios reforzarán las campañas de descacharreo, limpieza en los hogares y alcantarillas. Foto: Yemel Fil

La prevención como política de Estado

La decisión del Ministerio de Salud de Mendoza de continuar y reforzar este plan, incluso en la temporada de baja circulación viral, refleja una política de anticipación para evitar brotes masivos como los que han afectado a otras provincias del país.

"El enfoque preventivo, con un fuerte componente de participación comunitaria, busca reducir la morbimortalidad y el impacto sanitario y social de las enfermedades transmitidas por el mosquito", indicaron las autoridades.

dengue iscamen

Con la experiencia y los resultados de la última temporada, la provincia apuesta por un abordaje integral que combina la vigilancia epidemiológica con la educación y la colaboración intersectorial, reafirmando que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger a la población.