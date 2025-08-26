Día Internacional contra el Dengue: qué es y por qué es una fecha clave de prevención

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue , una efeméride establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de difundir la mayor cantidad de información sobre la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

El dengue es una infección viral aguda que puede afectar a personas de todas las edades. Existen cuatro variantes del virus, siendo el dengue hemorrágico la forma más grave.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea, escalofríos, náuseas y vómitos. En algunos casos, la enfermedad puede progresar hacia una forma más grave, conocida como dengue hemorrágico, que puede ser potencialmente mortal.

Aunque el origen exacto del dengue sigue siendo incierto , esta efeméride fue establecida con el fin de concientizar sobre la enfermedad, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y no de persona a persona.

Cada año, las autoridades sanitarias invitan a la población a informarse sobre esta infección, que afecta a más de 390 millones de personas a nivel mundial. / diainternacionalde

