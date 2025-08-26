Soleado, el pronóstico del tiempo para este martes 26 de agosto en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 26 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indicó que este martes 26 de agosto , la jornada se presentará con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado. Los vientos serán moderados del noreste. Las heladas serán parciales.

El Clima Cielo despejado y ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo

El clima Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 8 grados.

Vuelven las lluvias a Mendoza; qué día habrá precipitaciones

De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 10 grados.

Asimismo, el sábado 30 de agosto, el día estará mayormente nublada y ventoso con descenso de la temperatura y lluvias y lloviznas con vientos moderados del sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 9 grados.