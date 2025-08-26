El clima

Soleado, el pronóstico del tiempo para este martes 26 de agosto en Mendoza

Este martes se espera una jornada con una máxima de 23 grados en la provincia de Mendoza. El pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 26 de agosto en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 26 de agosto en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indicó que este martes 26 de agosto, la jornada se presentará con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado. Los vientos serán moderados del noreste. Las heladas serán parciales.

Asimismo, precisaron que en cordillera estará poco nuboso.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Mientras que el miércoles 27 de agosto, se presentará con cielo algo nublado y temperaturas similares a las de los días anteriores. La máxima será nuevamente de 23 grados y la mínima se ubicará en 8 grados. El viento se mantendrá moderado del noreste.
  • En cuanto al jueves, 28 de agosto, el tiempo estará bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 10 grados.

Vuelven las lluvias a Mendoza; qué día habrá precipitaciones

De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 10 grados.

Asimismo, el sábado 30 de agosto, el día estará mayormente nublada y ventoso con descenso de la temperatura y lluvias y lloviznas con vientos moderados del sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 9 grados.

