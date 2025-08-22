Por el Zonda, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza.

El viento Zonda que azotó a la provincia de Mendoza este jueves dejó como un saldo un total de 90 intervenciones . De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza desde las 16 y causaron diversos daños en varios departamentos.

Según informaron las autoridades, el departamento que más daño sufrió por el Zonda fue Lavalle, con 17 intervenciones . Le siguieron Las Heras y Maipú con 13 y Santa Rosa con 10.

Los daños registrados, en la mayoría de los departamentos afectados tuvieron que ver con árboles y ramas caídas . Además, se registraron varios focos de incendios.

Hasta las 20.30 del jueves, la Dirección de Defensa Civil contabilizó 90 intervenciones:

Capital:

Árboles/: 1

Luján de Cuyo:

Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1

Árbol caído: 2

Postes caídos: 1

San Rafael:

incendios forestales: 4

Las Heras:

Árboles caídos: 6

Incendios forestales: 7

Guaymallén:

Árboles caídos: 7

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4

Godoy Cruz:

Ramas caídas: 3

Árbol caído: 2

Maipú:

Árboles caídos: 8

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Lavalle:

Árboles caídos: 11

Incendios forestales: 6

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda El departamento de Lavalle fue el más afectado por el Zonda. Foto: Cristian Lozano

Santa Rosa:

Incendios forestales:05

Árboles caídos: 5

General Alvear:

Incendios forestales: 2

San Martín:

Incendios forestales: 2

Junín:

Árboles caídos: 2

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4

Incendios forestales: 2

Tiempo en Mendoza: llega un frente frío y continúan los vientos

Tras el Zonda, ingresó un frente frío que afectará a gran parte del territorio provincial. A pesar de esto, se mantiene la condición de viento Oeste y nevadas en toda la cordillera provincial.

Además, se espera que el viento Sur continúe en las zonas bajas de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que continuará monitoreando la situación meteorológica.