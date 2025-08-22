Por el Zonda, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza.

Por Natalia Mantineo 22 de agosto de 2025 - 08:15
El viento
que azotó a la Zonda provincia de Mendoza este jueves dejó como un saldo un total de 90 intervenciones. De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza desde las 16 y causaron diversos daños en varios departamentos.
Según informaron las autoridades,
el departamento que más daño sufrió por el Zonda fue Lavalle, con 17 intervenciones. Le siguieron Las Heras y Maipú con 13 y Santa Rosa con 10.
Los daños registrados, en la mayoría de los departamentos afectados tuvieron que ver con árboles y ramas caídas. Además, se registraron varios focos de incendios.
Lo que dejó el Zonda en la provincia de Mendoza
Hasta las 20.30 del jueves, la Dirección de Defensa Civil contabilizó 90 intervenciones:
Capital:
Luján de Cuyo: Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1 Árbol caído: 2 Postes caídos: 1
San Rafael:
Las Heras: Árboles caídos: 6 Incendios forestales: 7
Guaymallén: Árboles caídos: 7 Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4
Godoy Cruz: Ramas caídas: 3 Árbol caído: 2
Maipú: Árboles caídos: 8 Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Lavalle: Árboles caídos: 11 Incendios forestales: 6
21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda
El departamento de Lavalle fue el más afectado por el Zonda.
Foto: Cristian Lozano
Santa Rosa: Incendios forestales:05 Árboles caídos: 5
General Alvear:
San Martín:
Junín: Árboles caídos: 2 Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4 Incendios forestales: 2
Tiempo en Mendoza: llega un frente frío y continúan los vientos
Tras el Zonda, ingresó un frente frío que afectará a gran parte del territorio provincial. A pesar de esto, se mantiene la condición de viento Oeste y nevadas en toda la cordillera provincial.
Además, se espera que el
viento Sur continúe en las zonas bajas de Malargüe, San Rafael y General Alvear.
alertaq por vientos defensa civil
La Dirección Provincial de
Defensa Civil informó que continuará monitoreando la situación meteorológica.