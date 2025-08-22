Balance

Por el Zonda, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Defensa Civil dio a conocer un reporte con los daños ocasionados por el Zonda que azotó a la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El viento Zonda que azotó a la provincia de Mendoza este jueves dejó como un saldo un total de 90 intervenciones. De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza desde las 16 y causaron diversos daños en varios departamentos.

Según informaron las autoridades, el departamento que más daño sufrió por el Zonda fue Lavalle, con 17 intervenciones. Le siguieron Las Heras y Maipú con 13 y Santa Rosa con 10.

Lo que dejó el Zonda en la provincia de Mendoza

Hasta las 20.30 del jueves, la Dirección de Defensa Civil contabilizó 90 intervenciones:

Capital:

  • Árboles/: 1

Luján de Cuyo:

  • Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1
  • Árbol caído: 2
  • Postes caídos: 1

San Rafael:

  • incendios forestales: 4

Las Heras:

  • Árboles caídos: 6
  • Incendios forestales: 7

Guaymallén:

  • Árboles caídos: 7
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4

Godoy Cruz:

  • Ramas caídas: 3
  • Árbol caído: 2

Maipú:

  • Árboles caídos: 8
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Lavalle:

  • Árboles caídos: 11
  • Incendios forestales: 6

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda
El departamento de Lavalle fue el más afectado por el Zonda.

Santa Rosa:

  • Incendios forestales:05
  • Árboles caídos: 5

General Alvear:

  • Incendios forestales: 2

San Martín:

  • Incendios forestales: 2

Junín:

  • Árboles caídos: 2
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4
  • Incendios forestales: 2

Tiempo en Mendoza: llega un frente frío y continúan los vientos

Tras el Zonda, ingresó un frente frío que afectará a gran parte del territorio provincial. A pesar de esto, se mantiene la condición de viento Oeste y nevadas en toda la cordillera provincial.

Además, se espera que el viento Sur continúe en las zonas bajas de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

alertaq por vientos defensa civil

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que continuará monitoreando la situación meteorológica.

