Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto en Mendoza

La jornada se presentará con precipitaciones aisladas en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 22 de agosto en Mendoza
Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 22 de agosto en Mendoza
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 22 de agosto, indica que tras el viento Zonda de este jueves, la jornada se presentará el cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas por el ingreso de un frente frío.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 14 grados y la mínima a los 8 grados.

El pronóstico del tiempo indica descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Respecto al sábado 23 de agosto, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En cordillera estará un poco nuboso. La máxima sería de 15 grados y la mínima de 5 grados.
  • El domingo 24 de agosto, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Habrá heladas parciales. La máxima llegaría a los 19 grados y la mínima a los 3 grados.
