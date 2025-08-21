Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30 con intensidades de hasta 50 km/h. Se prevé un ingreso de frente con viento del Sur.

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron a sentirse durante la tarde de este jueves en algunas zonas del Gran Mendoza alrededor de las 14:30 horas. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento podría ser de intensidad moderada a fuerte en el transcurso de la tarde.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 6 grados. Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.

Lee además
Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
El clima

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
Relevamiento

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
Viento Zonda, invierno, hojas, tierra, alergias, ramas caídas
Las r&aacute;fagas de viento Zonda comenzaron a sentirse durante la tarde de este jueves

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron a sentirse durante la tarde de este jueves

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el viernes 22 de agosto, el cielo estará parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas. Ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 8 grados.
  • Respecto al sábado 23 de agosto, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. En cordillera estará un poco nuboso. La máxima sería de 15 grados y la mínima de 5 grados.
  • El domingo 24 de agosto, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Habrá heladas parciales. La máxima llegaría a los 19 grados y la mínima a los 3 grados.

Recomendaciones frente a la presencia de viento Zonda

La Dirección de Defensa Civil instó a la población a adoptar medidas preventivas para minimizar posibles consecuencias por el Zonda.

  • Mantenerse alerta y tomar recaudos que protejan la salud y la integridad física, sobre todo en los grupos más vulnerables.
  • Hidratarse de forma constante —especialmente niños y adultos mayores— y contar con la medicación a mano en caso de padecer asma u otras afecciones respiratorias o cardíacas.
  • Sellar el hogar lo más herméticamente posible para evitar el ingreso del aire caliente y seco. Para ello, se pueden usar trapos húmedos en rendijas y marcos de puertas o ventanas. En situaciones más extremas, se sugiere aumentar la humedad en los ambientes internos mediante el rociado de paredes o pisos.
  • Evitar la inhalación del polvo que suele arrastrar el zonda, proteger los ojos y no tocar superficies metálicas, ya que podrían generar descargas estáticas.
  • En espacios abiertos, se aconseja tener precaución ante la posible caída de chapas, tejas u otros objetos que el viento puede desprender.
  • Mantenerse alejado de árboles grandes y frondosos y no estacionar vehículos debajo de ellos, debido al riesgo de caída de ramas. Al conducir, se pide extremar los cuidados.
  • Prevención de incendios: la sequedad del ambiente durante el Zonda incrementa las probabilidades de propagación del fuego, por lo que se debe evitar el uso de materiales inflamables o cualquier acción que pueda generar chispas. Además, se recuerda apagar por completo las colillas de cigarrillo antes de desecharlas.

En desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto en Mendoza

Así será la Boleta Única con las que se votará en las elecciones 2025 en Mendoza

El Metrotranvía suspende el servicio por el partido del Tomba y Atlético Mineiro: la zona afectada

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

LO QUE SE LEE AHORA
Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado.
Inversiones

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

Quién es el Kaka Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial video
Acumula más de 40 causas

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Te Puede Interesar

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: Se abraza al kirchnerismo video
crisis radical

Luis Petri defenestró a Martín Lousteau: "Se abraza al kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Aprobaron el modelo de boleta única que se utilizará en la provincia de Mendoza en las elecciones 2025.
Los detalles

Así será la Boleta Única con las que se votará en las elecciones 2025 en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala