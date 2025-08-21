Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en varios departamentos de Mendoza

La Dirección General de Escuelas informó que este jueves 21, serán suspendidas las clases presenciales en el turno vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades. La medida rige para el departamento de Lavalle, Santa Rosa y Luján de Cuyo por presencia de viento Zonda.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Sin embargo, en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Serán suspendidas las clases presenciales en el turno vespertino y nocturno
Foto: Cristian Lozano
Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda
Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
No estacionar el automóvil bajo árboles.
Al conducir, extremar la precaución.
No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.