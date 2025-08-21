Comercio

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

La agroindustria aportó el 60% de las exportaciones argentinas en 2025. Diversidad productiva, precios en baja y desafíos de competitividad.

Por Marcelo López Álvarez

En un escenario internacional marcado por la desaceleración del comercio y conflictos comerciales y bélicos territoriales, las cadenas agroindustriales argentinas volvieron a confirmar su papel central en las exportaciones del país. Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones alcanzaron los 39.741 millones de dólares, de los cuales 23.827 millones correspondieron a la agroindustria, equivalente al 60% del total. De esta manera, 6 de cada 10 dólares exportados por Argentina fueron aportados por la agroindustria.

La cifra representa una leve baja del 0,6% respecto del mismo período de 2024, en contraste con el aumento del 4,1% que registraron las exportaciones nacionales en su conjunto. De este modo, el agro sigue siendo el principal motor generador de divisas, aunque con desempeños dispares según el complejo productivo.

Un mapa diverso de cadenas productivas

El informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) distingue cuatro comportamientos dentro del universo exportador.

  • Un primer grupo registró caídas tanto en valores como en volúmenes, integrado por soja, aves, porcinos y té.

  • Un segundo conjunto mostró reducciones en cantidades pero incrementos en dólares, como ocurrió con las cadenas bovina y láctea.

  • En tercer lugar aparecen los complejos que aumentaron sus volúmenes pero no su facturación, entre ellos trigo, cebada y legumbres.

  • Finalmente, se destacan aquellos que lograron crecer en ambas variables, como maíz, girasol, maní, uva, peras y manzanas, además de arroz, limón, forestal, ovino y yerba mate.

La diversidad productiva se expresa también en el plano regional. La Región Pampeana concentra los granos, las carnes y los lácteos, que representan el 96% de sus exportaciones. En el NOA prevalecen el limón y las legumbres; en Cuyo, el vino constituye casi la mitad de los envíos; y en la Patagonia, las peras y manzanas, junto con el complejo pesquero, explican más del 95% de las ventas externas.

Exportaciones: Posiciones en el mercado mundial

Argentina mantiene lugares de liderazgo en distintos rubros. Es el primer exportador mundial de maní, aceite de soja y jugo de limón; segundo en harina de soja y yerba mate; tercero en maíz; cuarto en leche en polvo, peras y aceite de girasol; y quinto en camarones, langostinos y porotos.

El grado de internacionalización de los veinte complejos analizados fue, en promedio, del 47% en 2024, lo que significa que casi la mitad de la producción se destina al exterior. Los más volcados al mercado internacional son los de peras, pesca, legumbres, limón y té, junto con varios granarios. En cambio, los complejos cárnicos, el lácteo y ciertas economías regionales, como la uva o la yerba mate, exhiben una inserción más acotada.

Las exportaciones del complejo agroindustrial aportan 6 de cada 10 dólares vendidos al exterior.

Precios internacionales y perspectivas

El contexto global condiciona el desempeño argentino. En 2024, los precios agroindustriales promediaron los 500 dólares por tonelada, lo que implicó una caída del 8% respecto del año previo. La baja se explicó principalmente por los granos, mientras que la carne mostró valores firmes, aunque la Argentina no logró capitalizar plenamente esa tendencia debido a limitaciones en la oferta.

De cara al cierre de 2025, las proyecciones son prudentes. Según FADA, las exportaciones agroindustriales podrían ubicarse en torno a los 47.000 millones de dólares, un nivel similar al del año pasado. La demanda internacional se prevé débil, la competitividad cambiaria aparece en terreno neutro y los precios de los granos muestran una tendencia descendente.

Un pilar de la economía nacional

Las exportaciones agroindustriales no sólo representan una fuente clave de divisas para sostener la balanza de pagos, sino que constituyen un motor de producción regional y un canal de inserción internacional en el que el país conserva posiciones destacadas.

El desafío inmediato radica en sostener la competitividad, mejorar la infraestructura y avanzar hacia una mayor diversificación de mercados y productos. En un mundo cada vez más exigente y volátil, la agroindustria argentina se mantiene como el soporte principal de las exportaciones, aunque la estabilidad alcanzada en el primer semestre de 2025 deja en evidencia que será necesario redoblar esfuerzos para consolidar su rol estratégico en el desarrollo económico del país.

