Argentina lidera el ranking mundial de exportaciones de maní

La industria del maní en Argentina crece a ritmo récord, con aumento en producción, exportaciones y desarrollo sustentable. Un informe revela los detalles.

Por Sitio Andino Economía

Argentina se posicionó como el primer exportador de maní a nivel global. Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el país registró ventas al exterior por US$1.190 millones, el valor más alto entre 2002 y 2024, lo que representa un aumento del 12% respecto de 2023.

De esta manera, el volumen exportado por Argentina representó el 23% del total mundial, superando al histórico líder del rubro —India—, así como también a China, Estados Unidos y Brasil.

El informe destaca, además, que en los últimos diez años el valor de las exportaciones argentinas de maní creció un 80%, mientras que el volumen total exportado aumentó en torno al 18%. Así, el sector manisero superó en ingresos a rubros tradicionales como el vitivinícola, siderúrgico, frutícola y de aluminio.

Qué tipo de maní se exporta

Del total exportado, el 80,1% (US$955 millones) correspondió a “maní crudo sin cáscara”, incluyendo las variantes “con piel” y “blancheado”.

El 12,2% (USD 145,5 millones) fue a “preparaciones de maní” (como maní tostado y manteca de maní); el 7% (US$83,7 millones) a “aceite de maní”; y el 0,7% (US$8,6 millones) a “subproductos de la extracción del aceite”.

Principales provincias exportadoras de maní

La provincia de Córdoba lidera ampliamente la producción nacional, concentrando cerca del 70% de la superficie cultivada, especialmente en los departamentos de Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman. En la provincia, el maní fue el cuarto producto más exportado.

image
Argentina lidera el ranking mundial de exportaciones de maní

Argentina lidera el ranking mundial de exportaciones de maní

También destacan Buenos Aires (17%), con un crecimiento sostenido en los últimos años; La Pampa (7%), Santa Fe (3%) y San Luis (2%).

En particular, La Pampa alcanzó un hito: con la mayor superficie sembrada desde que hay registros, cuadruplicó su promedio histórico de producción, marcando un notable avance para la provincia.

Campaña récord 2025

La campaña 2025 registró un récord histórico de siembra, con 530.200 hectáreas implantadas, un 23,3% más que en 2024.

Las estimaciones del sector indican que la producción alcanzará unas 1,8 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 21,4% respecto de la campaña anterior

Principales compradores del maní argentino

Los principales compradores en el último año fueron:

  • Países Bajos: 32%;
  • Reino Unido: 8%;
  • Polonia: 5%;
  • Rusia: 5%;
  • Estados Unidos: 5%

En conjunto, la Unión Europea representa el 60% del total exportado, consolidándose como el principal destino del maní argentino.

El maní también tiene potencial en la salud

El maní argentino también muestra potencial en el ámbito medicinal. Investigadores del CONICET comprobaron que un extracto de la piel del maní inhibe el virus del dengue en distintas etapas de su ciclo de replicación.

Este hallazgo podría ser la base para futuros tratamientos naturales, económicos y sostenibles.

Una industria sustentable y en crecimiento

Desde la Cámara Argentina del Maní (CAM) destacan que el sector se ha convertido en una economía circular. La cáscara del maní se reutiliza como fuente de energía renovable, alimento veterinario, relleno de suelos y materia prima para construir materiales sustentables.

Actualmente existen cinco plantas de energía renovable que funcionan con cáscara de maní, abasteciendo sus propias instalaciones y, en algunos casos, proveyendo energía eléctrica a sus comunidades.

Además, hay numerosos proyectos —públicos, privados y mixtos— para la fabricación de ladrillos ecológicos, paneles terciados y otros materiales.

Empleo y territorio

Se estima que el Cluster Manisero genera cerca de 12.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Estas fuentes laborales se distribuyen en localidades como Río Segundo, Hernando, General Deheza, General Cabrera, Charras, Las Perdices, Ticino, Pasco, La Laguna, Santa Eufemia, La Carlota, Alejandro Roca, Dalmacio Vélez, Carnerillo, Las Junturas, Reducción, Las Acequias, Chucul, entre otras/ Fuente: Infobae

