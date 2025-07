Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar mercados clave

No obstante, la contribución de los países del hemisferio sur no puede soslayarse. Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica componen un conglomerado exportador que no sólo se distingue por el volumen de sus despachos, sino también por una notable diversidad estilística, calidad constante y una ventana de cosecha complementaria a la del hemisferio norte. Juntas, estas naciones concentran el 33% de las exportaciones mundiales de vino a granel (1.120 millones de litros en 2024), abasteciendo a mercados embotelladores y de marca privada en todo el mundo y; en conjunto, incrementaron sus envíos en un 12% durante el último año.